ننشر نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات

مصراوي Masrawy

كتبت-داليا شبل:

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن نتيجة تنسيق القبول بالجامعات للعام الدراسى ٢٠١٧/٢٠١٨، حيث تم قبول ٤٤ ألف و ١٣٨ طالبًا بكليات الشعبة العلمية، وبالشعبة الأدبية تم قبول ٦٤ الف و ٣١٧ طالب وطالبة.

وقال وزير التعليم العالي، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، إنه تم استنفاذ الرغبات لعدد واحد طالب فقط، بجانب تخلف 555 طالبًا فقط عن التسجيل بالمرحلة الأولى.

وأضاف الوزير، أن نتائج ترشيحات كليات المرحلة الأولى ستكون متاحة بعد قليل من خلال الموقع الالكتروني للتسنيق

www.tansik.egypt.gov.eg

وينشر مصراوي، نتيجة المرحلة الأولى كالتالي: