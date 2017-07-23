أخبار عاجلة

بالصور.. "مميش" يشارك بحفل تخرج الأكاديمية البحرية في بورسعيد -
للمرة الثالثة في أسبوعين... هبوط أرضي بأحد الشوارع الرئيسية بشبين الكوم -
الأزهر يدين حادث الدهس في إسبانيا بأشد العبارات -
"المحامين": مسابقة قانونية للأعضاء بجوائز 18 ألف جنيه -
ضبط 12 قطعة سلاح ناري و19 ألف قرص مخدرة بالجيزة -
جنايات الإسكندرية: تأجيل محاكمة "قاضي الرشوة" لجلسة 11 سبتمبر -
توصيل الغاز الطبيعي لـ 4000 وحدة سكنية بأسوان الجديدة -
مصر تدين حادث الدهس في برشلونة: الإرهاب لن يُكتب له الانتصار -
بالصور.. محافظ جنوب سيناء يتفقد المرحلة الأولى من مشروع توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية -
أنصار ماكرون يؤيدون ميثاقًا جديدًا لحزب "الجمهورية إلى الأمام" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

ننشر نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ننشر نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات

12:01 م الأحد 23 يوليو 2017

كتبت-داليا شبل:

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن نتيجة تنسيق القبول بالجامعات للعام الدراسى ٢٠١٧/٢٠١٨، حيث تم قبول ٤٤ ألف و ١٣٨ طالبًا بكليات الشعبة العلمية، وبالشعبة الأدبية تم قبول ٦٤ الف و ٣١٧  طالب وطالبة.

وقال وزير التعليم العالي، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، إنه تم استنفاذ الرغبات لعدد واحد طالب فقط، بجانب تخلف 555 طالبًا فقط عن التسجيل بالمرحلة الأولى.

وأضاف الوزير،  أن نتائج ترشيحات كليات المرحلة الأولى ستكون متاحة بعد قليل من خلال الموقع الالكتروني للتسنيق
www.tansik.egypt.gov.eg

وينشر مصراوي، نتيجة المرحلة الأولى كالتالي:

12

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ترامب: سنفعل ما بوسعنا لمساعدة إسبانيا بعد الهجوم الإرهابي

ترامب: سنفعل ما بوسعنا لمساعدة إسبانيا بعد الهجوم الإرهابي

السلطات الليبية تعيد 135 مهاجرًا نيجيريًا إلى بلدهم

السلطات الليبية تعيد 135 مهاجرًا نيجيريًا إلى بلدهم

تراجع عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة في أمريكا لأقل مستوى منذ 6 أشهر

تراجع عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة في أمريكا لأقل مستوى منذ 6 أشهر

مقتل أمير جيش خالد في قصف جوي بسوريا

مقتل أمير جيش خالد في قصف جوي بسوريا