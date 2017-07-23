نتيجة تنسيق المرحلة الأولى "علوم".. الطب 97.4% و الأسنان 97.1% والصيدلة 95.5%

كتب- داليا شبل ومحمد قاسم:

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، نتيجة المرحلة الاولى لتنسيق الجامعات، وقال إن هناك أماكن شاغرة بكليات الهندسة والتخطيط العمراني والفنون التطبيقية والحاسبات لطلاب المرحلة الثانية من التنسيق في الشعبة الهندسية.

وأعلن الوزير، إن الحد الأدنى لقطاع الطب سجل 97.4% بمعدل انخفاض الدرجات 4 درجات، عن العام الماضي.

وبلغ الحد الأدنى لقطاع طب الأسنان97.1% أي 398.5 درجة مقابل 403 درجات العام الماضي بنسبة انخفاض 4.5 درجة.

وسجل الحد الأدنى لقطاع الصيدلة 95.5% أي 393.5 مقابل97.1 أي أن معدل الانخفاض 5 درجات بنسبة 1.2 %، وفي قطاع العلاج العلاج الطبيعي بلغ الحد الأدني 393 درجة أي 95.8% بمعدل انخفاض 5 درجات.

وجاء الحد الأدنى لقطاع العلوم الصحية الطبية، 391.5 درجة بمعدل انخفاض 5.5 درجات.

وقال إن الأرقام تكشف انخفاضا في قطاع الشعبة العلمية والطب، وأن الكليات الشاغرة للمرحلة الثانية هي الطب البيطري والتمريض.

وأضاف وزير التعليم العالي، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد بمقر الوزارة، إن 555 طالبًا تخلفوا عن تسجيل رغباتهم في المرحلة الأولى من التنسيق.

وأشار إلى أن 108 آلاف و451 طالباً سجلوا رغباتهم في المرحلة الأولى من أصل 109 آلاف و6 طلاب هم إجمالي طلاب المرحلة.