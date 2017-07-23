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ضبط 550 طن دقيق و4272 زجاجة زيت قبل بيعهم بالسوق السوداء في البحيرة

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ضبط 550 طن دقيق و4272 زجاجة زيت قبل بيعهم بالسوق السوداء في البحيرة ضبط 550 طن دقيق و4272 زجاجة زيت قبل بيعهم بالسوق السوداء في البحيرة

التحرير

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نفذت مباحث في البحيرة، برئاسة العقيد وجدي الصيرفي، اليوم الأحد، حملة بهدف التصدي لعمليات تهريب السلع ومتخزينها، وإعادة بيعها بالسوق السوداء، وضبط المتلاعبين في السلع المدعمة والفاسدة ومنتهية الصلاحية.

أسفرت الحملة عن ضبط "محروس ا"، 38 سنة، مسؤول عن فرع شركة برشيد، لتجميعه 3 أطنان سكر تمويني مدعم، لإعادة بيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وبمراجعة الدفاتر والسجلات تبين استيلائه وتصرفه في 4 آلاف و272 زجاجة زيت تمويني مدعم.

وتم ضبط "ياسين م"، 42 سنة، صاحب محل بقالة بقرية دمسنا التابعة لمركز أبو حمص، لتجميعه 25 أسطوانة بوتاجاز منزلية مدعمة، لإعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، كما تبين حيازته وعرضه 45 عبوة أدوية بشرية محظور تداولها بالمحلات العامة، للبيع.

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كما ضبط "محمد ع"، 42 سنة، صاحب مخبز بلدي بقرية الطود مركز كوم حمادة، لتجميعه 550 كيلو دقيق بلدي مدعم، لإعادة بيعه بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تحررت المحاضر اللازمة، وجار إخطار النيابة لتتولي التحقيقات.

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التحرير

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