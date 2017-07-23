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أسعار الحديد والأسمنت بالأسواق اليوم والعتال يسجل أقل سعر

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أسعار الحديد والأسمنت بالأسواق اليوم والعتال يسجل أقل سعر أسعار الحديد والأسمنت بالأسواق اليوم والعتال يسجل أقل سعر

التحرير

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استقرت الحديد بالأسواق خلال تعاملات اليوم -الأحد-، حيث سجل حديد شركة المراكبي نحو9950 جنيها تسليم أرض المصنع، فيما سجل سعر حديد عز نحو9987 جنيه للطن، وسجل حديد العتال نحو9100 جنيه، فيما سجل سعر حديد بشاى نحو9605 جنيه.

وسجل سعر حديد الجارحي نحو9975 جنيه للطن، وسجل سعر حديد المصريين نحو9988 جنيهًا، كما سجل سعر شركة السويس للصلب نحو9975 جنيهًا.

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كما استقرت أسعار الاسمنت بالأسواق اليوم، حيث سجل سعر القومية للأسمنت الفاخر نحو725 جنيهًا، وأسمنت بورتلاند طرة سجل نحو750 جنيهًا للطن، وأسمنت حلوان سجل أيضا نحو790 جنيهًا للطن.

فيما سجل سعر طن العربية للأسمنت منتج النصر نحو795 جنيهًا، وأسمنت التعمير800 جنيهًا للطن،وسجلت أسعار أسمنت – بنى سويف نحو725 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس نحو835 جنيهًا للطن، وسجل سعر اسمنت جنوب الوادى نحو720 جنيه.

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التحرير

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