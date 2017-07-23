أخبار عاجلة

بالصور.. "مميش" يشارك بحفل تخرج الأكاديمية البحرية في بورسعيد -
للمرة الثالثة في أسبوعين... هبوط أرضي بأحد الشوارع الرئيسية بشبين الكوم -
الأزهر يدين حادث الدهس في إسبانيا بأشد العبارات -
"المحامين": مسابقة قانونية للأعضاء بجوائز 18 ألف جنيه -
ضبط 12 قطعة سلاح ناري و19 ألف قرص مخدرة بالجيزة -
جنايات الإسكندرية: تأجيل محاكمة "قاضي الرشوة" لجلسة 11 سبتمبر -
توصيل الغاز الطبيعي لـ 4000 وحدة سكنية بأسوان الجديدة -
مصر تدين حادث الدهس في برشلونة: الإرهاب لن يُكتب له الانتصار -
بالصور.. محافظ جنوب سيناء يتفقد المرحلة الأولى من مشروع توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية -
أنصار ماكرون يؤيدون ميثاقًا جديدًا لحزب "الجمهورية إلى الأمام" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

بتحريض من "ساقطة".. عاطلين يقتلان شابًا لسرقة "موبايله" في الشرقية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بتحريض من "ساقطة".. عاطلين يقتلان شابًا لسرقة "موبايله" في الشرقية

11:53 ص الأحد 23 يوليو 2017

الشرقية – فاطمة الديب:

"كنا عاوزين نسرقه بس.. أنا مش مصدق إني قتلت صاحبي".. بهذة الكلمات أدلى أحد المتهمين الثلاثة بقتل شاب بدائرة مركز أبو حماد في الشرقية، بتفاصيل الجريمة أمام نيابة أبو حماد العامة، قائلًا إن الأمر برمته كان بتخطيط من إحدى الساقطات "شريكتهم في الجريمة".

كان اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من عدد من أهالي منطقة "المنشية" التابعة لدائرة مركز أبو حماد، بالعثور على جثة شاب غارقًا في دمائه وملقى بأرض المنطقة.

بالانتقال والفحص تبين أن الجثة لشاب يُدعى "أحمد علي صبرة" 20 عامًا، عامل بمحل إكسسورات، مُقيم بدائرة المركز، مصابًا بطلق ناري بالوجه.

وتبين من تحريات فريق البحث الجنائي، أن وراء الواقعة "س.ص.أ" 21 عامًا، و"م.ح.ع.الـ" 20 عامًا، مُقيمان بدائرة المركز، وأنهما ارتكبا جريمتهما بتحريض من "و.أ" 23 عامًا، مُقيمة بمدينة شبرا، وتبين من التحريات أنها فتاة سيئة السمعة "ساقطة"، وكانت على علاقة بالمجني عليه.

وأشارت التحريات، إلى أن المتهمة طلبت من المتهم الأول استدراج المجني عليه، بغرض سرقة هاتفه المحمول، ومن ثم بيعه واستغلال ثمنه الغالي، لمرورها بضائقة مالية، واتفقا معًا على حضور صديقه "المتهم الثاني" ليقوم بدور السارق، مستغلًا أن المتهم لن يتعرف عليه.

وأثناء جلوس المجني عليه برفقة الفتاة والمتهم الأول، خرجت إحدى الطلقات من سلاح الأخير، وأسفرت عن إصابة المجني عليه التي أودت بحياته، فيما تخلص المتهمان من سلاح الجريمة في مياه ترعة مجاورة.

وكشفت التحريات، أن آخر مرة شوهد فيها المجني عليه قبل مقتله كان بصحبة المتهم "سعيد"، وتم ضبط المتهمين الثلاثة، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسهما أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • إصابة 3 أشخاص إثر انقلاب "توك توك" بسوهاج

    أخبار

  • في الشرقية.. مصرع عروسين اختنقا بالغاز "يوم الصباحية"

    أخبار

  • اكتشفت أن زوجها اللبناني فقير.. فقتلته خنقا بـ "إيشارب"

    أخبار

  • عامل يقتل زوجته بسبب الخلافات الأسرية في سوهاج

    أخبار

إعلان

f35b1f7452.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ترامب: سنفعل ما بوسعنا لمساعدة إسبانيا بعد الهجوم الإرهابي

ترامب: سنفعل ما بوسعنا لمساعدة إسبانيا بعد الهجوم الإرهابي

السلطات الليبية تعيد 135 مهاجرًا نيجيريًا إلى بلدهم

السلطات الليبية تعيد 135 مهاجرًا نيجيريًا إلى بلدهم

تراجع عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة في أمريكا لأقل مستوى منذ 6 أشهر

تراجع عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة في أمريكا لأقل مستوى منذ 6 أشهر

مقتل أمير جيش خالد في قصف جوي بسوريا

مقتل أمير جيش خالد في قصف جوي بسوريا