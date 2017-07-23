بتحريض من "ساقطة".. عاطلين يقتلان شابًا لسرقة "موبايله" في الشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

"كنا عاوزين نسرقه بس.. أنا مش مصدق إني قتلت صاحبي".. بهذة الكلمات أدلى أحد المتهمين الثلاثة بقتل شاب بدائرة مركز أبو حماد في الشرقية، بتفاصيل الجريمة أمام نيابة أبو حماد العامة، قائلًا إن الأمر برمته كان بتخطيط من إحدى الساقطات "شريكتهم في الجريمة".

كان اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من عدد من أهالي منطقة "المنشية" التابعة لدائرة مركز أبو حماد، بالعثور على جثة شاب غارقًا في دمائه وملقى بأرض المنطقة.

بالانتقال والفحص تبين أن الجثة لشاب يُدعى "أحمد علي صبرة" 20 عامًا، عامل بمحل إكسسورات، مُقيم بدائرة المركز، مصابًا بطلق ناري بالوجه.

وتبين من تحريات فريق البحث الجنائي، أن وراء الواقعة "س.ص.أ" 21 عامًا، و"م.ح.ع.الـ" 20 عامًا، مُقيمان بدائرة المركز، وأنهما ارتكبا جريمتهما بتحريض من "و.أ" 23 عامًا، مُقيمة بمدينة شبرا، وتبين من التحريات أنها فتاة سيئة السمعة "ساقطة"، وكانت على علاقة بالمجني عليه.

وأشارت التحريات، إلى أن المتهمة طلبت من المتهم الأول استدراج المجني عليه، بغرض سرقة هاتفه المحمول، ومن ثم بيعه واستغلال ثمنه الغالي، لمرورها بضائقة مالية، واتفقا معًا على حضور صديقه "المتهم الثاني" ليقوم بدور السارق، مستغلًا أن المتهم لن يتعرف عليه.

وأثناء جلوس المجني عليه برفقة الفتاة والمتهم الأول، خرجت إحدى الطلقات من سلاح الأخير، وأسفرت عن إصابة المجني عليه التي أودت بحياته، فيما تخلص المتهمان من سلاح الجريمة في مياه ترعة مجاورة.

وكشفت التحريات، أن آخر مرة شوهد فيها المجني عليه قبل مقتله كان بصحبة المتهم "سعيد"، وتم ضبط المتهمين الثلاثة، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسهما أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

