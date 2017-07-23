انهيار جزئي وتصدع في 3 منازل بسوهاج

سوهاج – عمار عبد الواحد:

شهدت مدينة أخميم بمحافظة سوهاج، اليوم الأحد، انهيارًا جزئيًا وتصدعًا في 3 منازل، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.

وتلقى مأمور مركز شرطة أخميم، إخطارًا بانهيار جزء من منزل بحارة الصياد ببندر أخميم دائرة المركز .

تبين انهيار حائط بمنزل مكون من طابقين ومشيد بالطوب اللبن والطين ملك "هناء السيد بدري" 30 عاماً ربة منزل.

لم ينتج عن ذلك أي إصابات أو خسائر بشرية، وحدثت بعض التصدعات بمنزلين مجاورين ملك كل من "ثريا ثابت عبد المجيد"، و"سعدية محمود عثمان".

بسؤال المذكورات رجحن أن يكون سبب الانهيار لقدم المنازل وتهالكها، وجرى إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم للانتقال واتخاذ اللازم.

وأكدت تحريات المقدم طارق أبو سديرة، رئيس مباحث مركز أخميم، أن المنازل الثلاثة المشار إليها غير مأهولة بالسكان، حُرر عن ذلك المحضر رقم 3481 إداري المركز لسنة 2017.