أخبار عاجلة

جنايات الإسكندرية: تأجيل محاكمة "قاضي الرشوة" لجلسة 11 سبتمبر -
توصيل الغاز الطبيعي لـ 4000 وحدة سكنية بأسوان الجديدة -
مصر تدين حادث الدهس في برشلونة: الإرهاب لن يُكتب له الانتصار -
بالصور.. محافظ جنوب سيناء يتفقد المرحلة الأولى من مشروع توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية -
أنصار ماكرون يؤيدون ميثاقًا جديدًا لحزب "الجمهورية إلى الأمام" -
البنتاجون: سلمنا "البيشمركة" مئات ملايين الدولارات بموافقة بغداد -
فرد أمن مُنقطع عن العمل وراء سرقة سنترال شيراتون النزهة -
الخارجية: مصر نجحت في تعزيز التعاون بين مجلس الأمن و"السلم الإفريقي" -
لاعب الزمالك الجديد يصل للقاهرة السبت المقبل -
الزمالك يقدم صفقاته الجديدة في مؤتمر صحفي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

انهيار جزئي وتصدع في 3 منازل بسوهاج

Google+ Print

مصراوي Masrawy

انهيار جزئي وتصدع في 3 منازل بسوهاج

11:45 ص الأحد 23 يوليو 2017

انهيار جزئي وتصدع في 3 منازل بسوهاج

انهيار جزئي

سوهاج – عمار عبد الواحد:
شهدت مدينة أخميم بمحافظة سوهاج، اليوم الأحد، انهيارًا جزئيًا وتصدعًا في 3 منازل، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.

وتلقى مأمور مركز شرطة أخميم، إخطارًا بانهيار جزء من منزل بحارة الصياد ببندر أخميم دائرة المركز .

تبين انهيار حائط بمنزل مكون من طابقين ومشيد بالطوب اللبن والطين ملك "هناء السيد بدري" 30 عاماً ربة منزل.

لم ينتج عن ذلك أي إصابات أو خسائر بشرية، وحدثت بعض التصدعات بمنزلين مجاورين ملك كل من "ثريا ثابت عبد المجيد"، و"سعدية محمود عثمان".

بسؤال المذكورات رجحن أن يكون سبب الانهيار لقدم المنازل وتهالكها، وجرى إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم للانتقال واتخاذ اللازم.

وأكدت تحريات المقدم طارق أبو سديرة، رئيس مباحث مركز أخميم، أن المنازل الثلاثة المشار إليها غير مأهولة بالسكان، حُرر عن ذلك المحضر رقم 3481 إداري المركز لسنة 2017.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • إصابة 3 أشخاص إثر انقلاب "توك توك" بسوهاج

    أخبار

  • أمريكي الجنسية يتهم 3 عمال بالتعدي عليه بسبب مقبرة في سوهاج

    أخبار

  • غرق طفلين أثناء استحمامهما في نهر النيل بسوهاج

    أخبار

  • ملثمان يقتلان عجوزًا ويصيبان زوجته لسرقة "مجوهراتهما" في سوهاج

    أخبار

إعلان

8067cb00ce.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
جنايات الإسكندرية: تأجيل محاكمة "قاضي الرشوة" لجلسة 11 سبتمبر

جنايات الإسكندرية: تأجيل محاكمة "قاضي الرشوة" لجلسة 11 سبتمبر

توصيل الغاز الطبيعي لـ 4000 وحدة سكنية بأسوان الجديدة

توصيل الغاز الطبيعي لـ 4000 وحدة سكنية بأسوان الجديدة

مصر تدين حادث الدهس في برشلونة: الإرهاب لن يُكتب له الانتصار

مصر تدين حادث الدهس في برشلونة: الإرهاب لن يُكتب له الانتصار

بالصور.. محافظ جنوب سيناء يتفقد المرحلة الأولى من مشروع توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية

بالصور.. محافظ جنوب سيناء يتفقد المرحلة الأولى من مشروع توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية