ضبط 4 أشخاص حرقوا جثة فتاة رفضت ممارسة الرذيلة معهم بالمنوفية

المنوفية - مروة فاضل:

ضبطت مباحث مركز الباجور بالمنوفية، 4 عاطلين تعدوا بالضرب على فتاة حتى فارقت الحياة وحرقوا جثتها، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

كان اللواء خالد أبو الفتوح مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارًا من العميد سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، بالعثور على جثة لفتاة بالعقد الثاني من العمر متفحمة بالجزء العلوي من جسدها بها آثار جروح بالجزء السلفي، وبها إصابات قطعية بالوجه والجبهة والرأس.

جرى تشكيل فريق بجثي، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة، كلاً من: "فايز عبد المؤمن نصر"، 20 عامًا عاطل، ومقيم تلبنت أبشيش، و"هيثم سمير علي"، 25 عامًا، عاطل، مقيم ميت الوسطى، و "الريس ممدوح عبد الله"، 28 عامًا، مقيم بالباجور، و"محمد أحمد المحمدي"، 22 عامًا، مقيم “تلبنت”، وجرى وضع الأكمنة الثابتة والمتحركة وضبط المتهمين.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأقر الثاني أنه تقابل مع المجني عليها مصادفة، وأخبرته أنها من محافظة القليوبية، واصطحبها معه بعد الاتفاق مع باقي المتهمين، لممارسة الرذيلة معها، وعقب رفضها مع باقي المتهمين اعتدوا عليها بقطعة خشبية حتى فارقت الحياة، وإشعال النيران بها.

جرى تحرير محضر بالواقعة برقم 4873 إداري الباجور، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.