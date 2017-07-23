أخبار عاجلة

جنايات الإسكندرية: تأجيل محاكمة "قاضي الرشوة" لجلسة 11 سبتمبر -
توصيل الغاز الطبيعي لـ 4000 وحدة سكنية بأسوان الجديدة -
مصر تدين حادث الدهس في برشلونة: الإرهاب لن يُكتب له الانتصار -
بالصور.. محافظ جنوب سيناء يتفقد المرحلة الأولى من مشروع توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية -
أنصار ماكرون يؤيدون ميثاقًا جديدًا لحزب "الجمهورية إلى الأمام" -
البنتاجون: سلمنا "البيشمركة" مئات ملايين الدولارات بموافقة بغداد -
فرد أمن مُنقطع عن العمل وراء سرقة سنترال شيراتون النزهة -
الخارجية: مصر نجحت في تعزيز التعاون بين مجلس الأمن و"السلم الإفريقي" -
لاعب الزمالك الجديد يصل للقاهرة السبت المقبل -
الزمالك يقدم صفقاته الجديدة في مؤتمر صحفي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

ضبط 4 أشخاص حرقوا جثة فتاة رفضت ممارسة الرذيلة معهم بالمنوفية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ضبط 4 أشخاص حرقوا جثة فتاة رفضت ممارسة الرذيلة معهم بالمنوفية

11:33 ص الأحد 23 يوليو 2017

ضبط 4 أشخاص حرقوا جثة فتاة رفضت ممارسة الرذيلة معهم بالمنوفية

ضبط 4 أشخاص حرقوا جثة فتاة

المنوفية - مروة فاضل:

ضبطت مباحث مركز الباجور بالمنوفية، 4 عاطلين تعدوا بالضرب على فتاة حتى فارقت الحياة وحرقوا جثتها، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

كان اللواء خالد أبو الفتوح مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارًا من العميد سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، بالعثور على جثة لفتاة بالعقد الثاني من العمر متفحمة بالجزء العلوي من جسدها بها آثار جروح بالجزء السلفي، وبها إصابات قطعية بالوجه والجبهة والرأس.

جرى تشكيل فريق بجثي، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة، كلاً من: "فايز عبد المؤمن نصر"، 20 عامًا عاطل، ومقيم تلبنت أبشيش، و"هيثم سمير علي"، 25 عامًا، عاطل، مقيم ميت الوسطى، و "الريس ممدوح عبد الله"، 28 عامًا، مقيم بالباجور، و"محمد أحمد المحمدي"، 22 عامًا، مقيم “تلبنت”، وجرى وضع الأكمنة الثابتة والمتحركة وضبط المتهمين.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأقر الثاني أنه تقابل مع المجني عليها مصادفة، وأخبرته أنها من محافظة القليوبية، واصطحبها معه بعد الاتفاق مع باقي المتهمين، لممارسة الرذيلة معها، وعقب رفضها مع باقي المتهمين اعتدوا عليها بقطعة خشبية حتى فارقت الحياة، وإشعال النيران بها.

جرى تحرير محضر بالواقعة برقم 4873 إداري الباجور، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • محافظ القليوبية : الاتفاق مع "النقل" لربط كباري الرياح التوفيقي ببنها

    أخبار

  • بالصور .. افتتاح مركز التدريب والتنمية المهنية للمعلمين بالقليوبية

    أخبار

  • القبض على موظفة بتهمة النصب في المنوفية

    أخبار

  • سائق يطلق النار على "حماة" ابنته بسبب خلافات المصاهرة بالمنوفية

    أخبار

إعلان

8e187011f8.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
جنايات الإسكندرية: تأجيل محاكمة "قاضي الرشوة" لجلسة 11 سبتمبر

جنايات الإسكندرية: تأجيل محاكمة "قاضي الرشوة" لجلسة 11 سبتمبر

توصيل الغاز الطبيعي لـ 4000 وحدة سكنية بأسوان الجديدة

توصيل الغاز الطبيعي لـ 4000 وحدة سكنية بأسوان الجديدة

مصر تدين حادث الدهس في برشلونة: الإرهاب لن يُكتب له الانتصار

مصر تدين حادث الدهس في برشلونة: الإرهاب لن يُكتب له الانتصار

بالصور.. محافظ جنوب سيناء يتفقد المرحلة الأولى من مشروع توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية

بالصور.. محافظ جنوب سيناء يتفقد المرحلة الأولى من مشروع توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية