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خناقة بالرصاص في "ديسكو" بالعجوزة بسبب "الغيرة"

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مصراوي Masrawy

خناقة بالرصاص في "ديسكو" بالعجوزة بسبب "الغيرة"

11:42 ص الأحد 23 يوليو 2017

كتب - محمد شعبان:

أطلق تاجر مواد غذائية النار صوب صالة "ديسكو" بالعجوزة؛ بسبب شكوى زوجته من ملامسة أحد الأشخاص لجسدها.

وتمكن الرائد عمرو نصير، معاون مباحث قسم العجوزة، من ضبط المتهم بمسكنه في الوراق، وبحوزته طبنجة حلوان عيار 9مم، وعُثر على طلقة داخل سيارته.

كان اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، تلقى إخطارًا من شرطة النجدة، بوجود إطلاق نار، وسقوط مصاب أمام صالة الديسكو بشارع النيل.

وكشفت تحريات المقدم فوزي عامر، رئيس مباحث العجوزة، نشوب مشادة كلامية بين تاجر يدعى "أبويوسف"، 36 عاماً، وزوجته بعدما أخبرته أن أحد الأشخاص لامس جسدها، مما دفع أفراد الأمن إلى إخراجهما من الصالة.

وعقب مغادرة التاجر وزوجته، عاد مرة أخرى، وأطلق أعيرة نارية صوب صالة الديسكو، وفر هاربا، ما أسفر عن إصابة سائق يدعى "محمد" 42 سنة، بطلق ناري في الذراع الأيمن، وحدوث تلفيات بسيارة سعودي الجنسية.

حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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