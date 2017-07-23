ضبط 5 أسلحة نارية بمنزل مدرب كمال أجسام بالطالبية: "كنت رايح اتخانق بيهم"

كتب - محمد شعبان:

نجحت أجهزة الأمن بالجيزة في إحباط مشاجرة بالأسلحة النارية، وضبطت أسلحة داخل منزل مدرب كمال أجسام، كان بصدد استخدامها في مشاجرة مع عائلة زوج شقيقته بالطالبية.

وردت معلومات للعميد عبد الحميد أبو موسى، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، بحيازة مدرب كمال أجسام يدعى "أحمد ج."، 32 سنة، لأسلحة نارية دون ترخيص.

وتمكن المقدم أحمد كامل، نائب مأمور قسم الطابية، والنقيب أحمد صبري، معاون المباحث، من ضبط المتهم بمسكنه، وبحوزته 3 بنادق خرطوش تركي الصنع عيار 12مم، فردي خرطوش، و37 طلقة خرطوش مختلفة الأعيرة.

وأمام المقدم محمد علي، وكيل فرقة مباحث الطالبية والعمرانية، أقر المتهم بحيازته للأسلحة بقصد التشاجر مع أسرة زوج شقيقته بسبب وجود خلافات عائلية بينهم "كنت رايح اتخانق بيهم".

حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.