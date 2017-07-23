مورينيو يؤكد بقاء دي خيا مع مانشستر يونايتد

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استبعد البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد، فكرة رحيل حارسه الإسباني ديفيد دي خيا، عن الفريق في الموسم المقبل.

ورغم الأحاديث الصحفية التي استمرت منذ أكثر من عامين عن احتمالية رحيل دي خيا، إلا أن مورينيو أكد أنّ حارسه باقٍ في مانشستر يونايتد الموسم المقبل.

وقال مورينيو في مؤتمر صحفي: «أستطيع أن أؤكد بقاء دي خيا معنا، سيكون من الصعب أنّ يرحل دي خيا هذا الموسم، لو أراد الرحيل لتحدث معي، إنه لاعب أمين وصادق دائمًا».

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وأضاف المدرب البرتغالي: «دي خيا متواجد هنا بعقد طويل الأمد، ولكن إذا أراد أي لاعب الرحيل فلا أستطيع أن أمنعه، عندما يرغب أحد اللاعبين في الرحيل فلن يقدم لك الإفادة في الملعب، عقله سيكون بعيدًا عن المباريات».

واختتم مورينيو حديثه: «دي خيا سعيد جدًا هنا، أرى ذلك في كل يوم، دائماً ما يبذل الجهد أثناء التدريبات ولديه تركيز عالي».