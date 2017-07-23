أخبار عاجلة

بالصور.. "مميش" يشارك بحفل تخرج الأكاديمية البحرية في بورسعيد -
للمرة الثالثة في أسبوعين... هبوط أرضي بأحد الشوارع الرئيسية بشبين الكوم -
الأزهر يدين حادث الدهس في إسبانيا بأشد العبارات -
"المحامين": مسابقة قانونية للأعضاء بجوائز 18 ألف جنيه -
ضبط 12 قطعة سلاح ناري و19 ألف قرص مخدرة بالجيزة -
جنايات الإسكندرية: تأجيل محاكمة "قاضي الرشوة" لجلسة 11 سبتمبر -
توصيل الغاز الطبيعي لـ 4000 وحدة سكنية بأسوان الجديدة -
مصر تدين حادث الدهس في برشلونة: الإرهاب لن يُكتب له الانتصار -
بالصور.. محافظ جنوب سيناء يتفقد المرحلة الأولى من مشروع توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية -
أنصار ماكرون يؤيدون ميثاقًا جديدًا لحزب "الجمهورية إلى الأمام" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

مورينيو يؤكد بقاء دي خيا مع مانشستر يونايتد

Google+ Print
مورينيو يؤكد بقاء دي خيا مع مانشستر يونايتد مورينيو يؤكد بقاء دي خيا مع مانشستر يونايتد

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

استبعد البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد، فكرة رحيل حارسه الإسباني ديفيد دي خيا، عن الفريق في الموسم المقبل.

ورغم الأحاديث الصحفية التي استمرت منذ أكثر من عامين عن احتمالية رحيل دي خيا، إلا أن مورينيو أكد أنّ حارسه باقٍ في مانشستر يونايتد الموسم المقبل.

وقال مورينيو في مؤتمر صحفي: «أستطيع أن أؤكد بقاء دي خيا معنا، سيكون من الصعب أنّ يرحل دي خيا هذا الموسم، لو أراد الرحيل لتحدث معي، إنه لاعب أمين وصادق دائمًا».

شاهد أيضا

وأضاف المدرب البرتغالي: «دي خيا متواجد هنا بعقد طويل الأمد، ولكن إذا أراد أي لاعب الرحيل فلا أستطيع أن أمنعه، عندما يرغب أحد اللاعبين في الرحيل فلن يقدم لك الإفادة في الملعب، عقله سيكون بعيدًا عن المباريات».

واختتم مورينيو حديثه: «دي خيا سعيد جدًا هنا، أرى ذلك في كل يوم، دائماً ما يبذل الجهد أثناء التدريبات ولديه تركيز عالي».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
لاعب الزمالك الجديد يصل للقاهرة السبت المقبل

لاعب الزمالك الجديد يصل للقاهرة السبت المقبل

الزمالك يقدم صفقاته الجديدة في مؤتمر صحفي

الزمالك يقدم صفقاته الجديدة في مؤتمر صحفي

رئيس تشاد يُعفي رجال الأعمال المصريين من تأشيرة الدخول

رئيس تشاد يُعفي رجال الأعمال المصريين من تأشيرة الدخول

الخارجية تدين حادث الدهس في برشلونة

الخارجية تدين حادث الدهس في برشلونة