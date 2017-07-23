من يخلف موراتا في ريال مدريد؟

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يفاضل ريال مدريد الإسباني بين 4 مهاجمين لخلافة ألفارو موراتا، الذي انتقل رسميا إلى صفوف تشيلسي الإنجليزي.

وأصبح موراتا، أغلى لاعب إسباني متفوقًا على مواطنه فرناندو توريس الذي انتقل من أتلتيكو مدريد لليفربول في عام 2011 مقابل 58.5 مليون يورو.

كما أنَّ موراتا أصبح أغلى لاعب يُباع من ريال مدريد بـ 80 مليون يورو، متفوقًا على الأرجنتيني دي ماريا، الذي رحل لمانشستر يونايتد مقابل 75 مليون يورو.

ويأتي جايزكا مندييتا كثالث أغلى لاعب إسباني حيث انتقل من فالنسيا للاتسيو مقابل 48 مليون يورو، وماتا الذي انتقل لمانشستر يونايتد من تشيلسي مقابل 44 مليون يورو، ودافيد فيا لبرشلونة مقابل 40 مليون يورو.

وتأتي صفقة ألفارو موراتا كثامن أغلى صفقة بالتاريخ، بعد بول بوجبا، وجاريث بيل، وكريستيانو رونالدو، ونيمار، وجونزالو هيجواين، ولوكاكو، ولويس سواريز.

وذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية أنّ ريال مدريد حدد 4 أسماء لخلافة موراتا في الملكي، لأن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للبلانكوس، يرغب في توفير بديل للثلاثي كريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة وجاريث بيل.

وأوضحت أن الإنجليزي ماركوس راشفورد، مهاجم مانشستر يونايتد على رأس هذه القائمة، رغم تبقي 3 مواسم في عقده مع الشياطين الحمر، بالإضافة إلى إمكانية التمديد لعام إضافي.

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وتابعت "زيدان وضع الجابوني بيير إيميريك أوباميانج لاعب بروسيا دورتموند الألماني، وتيمو فيرنر مهاجم لايبزيج، وكاسبر دولبرج نجم أياكس الهولندي، في القائمة أيضا".

وغاب تيمو فيرنر، الفائز بكأس القارات مع المنتخب الألماني، عن أول تدريب للفريق، بعد أن حصل على إجازة إضافية لمشاركته مع الماكينات.

وارتبط أوباميانج بالرحيل، هذا الصيف، إلى عدة أندية أوروبية كبرى تحاول تدعيم خطوطها الأمامية.

ومن أبرز الأندية التي ربطتها وسائل الإعلام بضم المهاجم الجابوني، ميلان الإيطالي، وتشيلسي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني.

وكان أوباميانج مطروحًا على أجندة المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، قبل أن يضم مؤخرًا الدولي الإسباني موراتا.

وسجل موراتا 20 هدفًا في 43 مباراة لعبها الموسم الماضي رفقة الملكي، رغم أنّه كان أسيرًا لدكة البدلاء أغلب فترات الموسم.