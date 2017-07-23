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بالصور- "شيحة" يفتتح فرعي "الكبد المصري" بأكتوبر والأميرية

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مصراوي Masrawy

بالصور- "شيحة" يفتتح فرعي "الكبد المصري" بأكتوبر والأميرية

11:19 ص الأحد 23 يوليو 2017

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اليوم.. وصول جثمان عامل مصري توفي صعقًا بالكهرباء في قطر

الألبوم التالى

اليوم.. وصول جثمان عامل مصري توفي صعقًا بالكهرباء في قطر

كتب- أحمد جمعة:

افتتح الدكتور جمال شيحة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الكبد المصري، مساء السبت، فرعي الكبد المصري بمدينة 6 أكتوبر ومنطقة الأميرية بمشاركة عدد من الفنانين والإعلاميين والشخصيات العامة.

وقال شيحة، في كلمته أثناء الافتتاح، إن فكرة مؤسسة الكبد المصري بدأت منذ 20 عامًا من شقة مكونة من "غرفة وصالة"، ووصلت الآن إلى أكبر مؤسسة ومعهد أبحاث في مجال أمراض الكبد، و 22 فرع على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن مستشفى الكبد المصري بشربين تستقبل حوالى 150 ألف مريض سنويًا من غير القادرين، مؤكدا حصولهم على كامل الرعاية الطبية والعلاج بالمجان.

ولفت رئيس مجلس أمناء مؤسسة الكبد المصري​ إلى أن قوافل الكبد المصري في الأحياء والمحافظات تستهدف الوصول لكل مريض لا يعلم بإصابته بفيروس سي، مؤكدا أهمية الفحص والاكتشاف المبكر لفيروس سي وأورام الكبد في الحصول على نتائج شفاء أفضل.

وأكد رئيس مجلس أمناء مؤسسة الكبد المصري أن تعتبر قصة نجاح كبيرة في محاربة فيروس "سي"، مشيرا إلى أنه مشروع دولة تشاركها به مؤسسات المجتمع المدني.

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