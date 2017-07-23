كتلة حماس تندد باعتقال إسرائيل نائبا عنها في الضفة الغربية

غزة (د ب أ)

نددت الكتلة البرلمانية لحركة "حماس" الإسلامية باعتقال الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد نائبا عنها في المجلس التشريعي الفلسطيني من الضفة الغربية.

وقال بيان صادر عن الكتلة إن قوات من الجيش اعتقلت النائب عمر عبد الرزاق بعد اقتحام منزله وتفتيشه في سلفيت "ضمن حملة مداهمات شملت اعتقال عدد من الأسرى المحررين وكوادر حماس".

وأشار البيان إلى أن النائب عبد الرازق سبق أن اعتقل ست مرات في السجون الإسرائيلية قضي خلالها ما يزيد على سبع سنوات، وهو وزير مالية سابق في الحكومة العاشرة التي شكلتها حماس.

وندد البيان باعتقال عبد الرازق واختطاف رموز الشرعية الفلسطينية في ظل مواصلة إسرائيل اعتقال 13 نائبا آخرين بينهم تسعة من حماس واثنين عن الجبهة الشعبية والأخير عن حركة فتح.

وبحسب مصادر فلسطينية ، فإن الجيش الإسرائيلي اعتقل 25 فلسطينيا ليلة السبت/الأحد من مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

وجاءت حملة الاعتقالات في ظل تصاعد التوتر بين الفلسطينيين وإسرائيل على خلفية نصبها بوابات الكترونية على مداخل المسجد الأقصى في شرق القدس بعد هجوم مسلح نفذه ثلاثة فلسطينيين في 14 من الشهر الجاري وأدى إلى مقتلهم واثنين من الشرطة الإسرائيلية.