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إزالة 8 حالات تعدّ على أراضى زراعية في سوهاج

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إزالة 8 حالات تعدّ على أراضى زراعية في سوهاج إزالة 8 حالات تعدّ على أراضى زراعية في سوهاج

مصراوي Masrawy

إزالة 8 حالات تعدّ على أراضى زراعية في سوهاج

11:22 ص الأحد 23 يوليه 2017

سوهاج - عمار عبد الواحد:
أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، اليوم الأحد، عن إزالة 8 حالات تعد على أراض زراعية بمساحة فدان بنطاق مركز جرجا.

وشدد المحافظ على جميع رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة، وإزالة أي تعديات على الأراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية فورًا، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتعدين.

وأوضح علي أبو عقيل، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا، أن الوحدة المحلية نفذت حملة بالتعاون مع الجهات الأمنية وبمشاركة عمال ومعدات الوحدة المحلية وإدارات الأملاك والتنظيم والإدارة الزراعية، بجرجا لإزالة التعديات التي تمت على مساحة فدان بقرى الطود والمجابرة والزواتنة.

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مصراوي Masrawy

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