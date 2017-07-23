إصابة 3 أشخاص إثر انقلاب "توك توك" بسوهاج

سوهاج – عمار عبد الواحد:

شهد محور "جرجا - دار السلام" على النيل جنوب محافظة سوهاج، اليوم الأحد، حادثًا مروريًا، نتج عن الحادث إصابة 3 أشخاص، بينهم مجندان.

وتلقى مأمور مركز شرطة دار السلام إخطارًا بانقلاب توك توك بمدخل كوبري محور "جرجا - دار السلام"، دائرة المركز.

تبين من التحريات التي أشرف عليها العميد خالد الشاذلي، مدير المباحث الجنائية، أنه أثناء سير "توك توك"، بدون لوحات معدنية، قيادة "محمود حمدي السيد"، 20 عامًا، سائق، ويقيم شيخ العرب ببندر جرجا بالطريق، اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة السرعة الزائدة، ما أدى لانقلابه على جانب الطريق.

نتج عن الحادث إصابة قائد التوك توك بكسور بالجمجمة ونزيف داخلي بالمخ، وكذلك "علي خلف عبد الحميد"، 21 عامًا، وعلاء محمد محمود، 21 عامًا، مجندان بإدارة قوات أمن الوادي الجديد، يقيمان دائرة مركز البلينا "مستقلي التوك توك" بكسور وجروح متفرقة بالجسم.

جرى نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي والعام، ورفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 3143 إداري المركز لسنة 2017.