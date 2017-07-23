الإسكان: 5 مشروعات مياه وصرف صحي تدخل الخدمة بتجارب تشغيل مليار جنيه

كتبت- ندى الخولي:

أعلن مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء تجارب التشغيل لـ3 مشروعات مياه شرب وصرف صحي، ودخول الخدمة لمشروعين، في 3 محافظات، هي الجيزة والمنوفية والمنيا، تخدم نحو مليون و800 ألف نسمة بتكلفة نحو مليار و55 مليون جنيه.

وقالت راندة المنشاوي، المشرف على قطاع المرافق، ووكيل أول الوزارة، إن هناك اهتمامًا كبيرًا بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، مشيرة إلى أن الوزير يعقد اجتماعًا أسبوعيًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرافق المنفذة على مستوى الجمهورية، وحل أية مشكلة تطرًا، وذلك بحضور جميع مسئولي القطاع، ورؤساء شركات المقاولات المنفذة للمشروعات، وهناك فريق متابعة تابع لمكتب الوزير مباشرة، يعرض أسبوعيًا بالاجتماع تقارير مصورة وافية عن موقف كل مشروع يتم تنفيذه.

وأوضحت المنشاوي، أن المشروعات الخمسة التي تم الانتهاء منها، وبدأت تجارب التشغيل، هي توسعات محطة مياه العياط بالجيزة، وكل من توسعات محطة مياه المعصرة بملوي، وتوسعات محطة مياه قصر هور، بمحافظة المنيا، وفي محافظة المنوفية تم الانتهاء من مشروعين، ودخولهما الخدمة، هما محطة مياه بركة السبع، ومحطة معالجة الصرف الصحي بقويسنا.

وقال حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، إنه تتم تجارب التشغيل، لمشروع توسعات محطة مياه العياط، والذي استهدف زيادة الطاقة الإنتاجية من 51 إلى 102 ألف متر مكعب في اليوم، تحت إشراف الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وتنفيذ شركة المقاولون العرب، بتكلفة إجمالية 80 مليون جنيه، وتخدم التوسعات نحو 500 ألف نسمة، موضحًا أنه تم الانتهاء من الأعمال بالتوسعات، والتطهير وتجارب التشغيل، وجار أخذ العينات لدخول الخدمة والضخ في الشبكات.

وأشار اللواء سيد العشري، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، إلى أن من المشروعات التي بدأت تجارب التشغيل ودخول الخدمة، مشروعين في محافظة المنيا، هما توسعات محطة مياه المعصرة بملوي، تنفيذ شركة المشروعات الهندسية، بتكلفة 45 مليون جنيه، تخدم نحو 450 ألف نسمة، في مدينة ومركز معصرة ملوي، بطاقة إنتاجية 86 ألف متر مكعب في اليوم، وشبكاتها، موضحًا أن المشروع الثاني هو توسعات محطة مياه قصر هور (ابشادات سابقا)، تنفيذ شركة المقاولات المصرية، بتكلفة 105 ملايين جنيه، وطاقة إنتاجية 26 ألف متر مكعب في اليوم، وتخدم نحو 150 ألف نسمة في مركز ومدينة قصر هور والقرى التابعة.

وأكد اللواء العشري، أنه بالنسبة لمحافظة المنوفية، فتم الانتهاء من مشروعين ودخولهما الخدمة، وهما مشروع محطة مياه بركة السبع، وتنفيذ شركة إيجيكو بطاقة إنتاجية 102 ألف متر مكعب في اليوم، وشبكاتها، بتكلفة إجمالية 475 مليون جنيه، وتخدم نحو 600 ألف نسمة في مدينة ومركز بركة السبع وقويسنا والقرى التابعة لها، والمشروع الثاني هو محطة معالجة صرف صحي قويسنا (آدمي – صناعي)، و4 محطات رفع وخطوط طرد، تنفيذ شركة إيجيكو، بتكلفة 350 مليون جنيه، بطاقة إستيعابية 62 ألف متر مكعب في اليوم، حيث تم إنهاء تنفيذ المحطة ودخولها الخدمة، و3 محطات رفع، وجار الانتهاء من الرابعة، الخاصة بمصنع الجلود، مشيرًا إلى أنها تخدم 100 ألف نسمة في مدينة قويسنا والمنطقة الصناعية بقويسنا وقرى كفور الرمل والمنشأة والخواجة.