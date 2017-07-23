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اليوم.. وصول جثمان عامل مصري توفي صعقًا بالكهرباء في قطر

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مصراوي Masrawy

اليوم.. وصول جثمان عامل مصري توفي صعقًا بالكهرباء في قطر

11:04 ص الأحد 23 يوليه 2017

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مستشفى بني عبيد | بِناء يُهدد "المرضى" تذكرته بـ 20 جنيه.. ووكيل الصحة:

كتبت- نورا ممدوح:

يصل جثمان المواطن المصري، أسامة عبد الحفيظ عبد الله على، في الساعة الثانية عشرة و45 دقيقة ظهر اليوم الأحد، على الرحلة رقم 503 على الخطوط الملكية الأردنية القادمة من الدوحة.

وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان، قد أصدر تعليمات لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالسفارة المصرية بالدوحة، بمتابعة إجراءات نقل الجثمان المواطن المصري، الذي توفي نتيجة صعق كهربائي بمقر العمل مما أدي إلي وفاته، فضلًا عن متابعة مستحقاته وتأميناته.

وتلقى الوزير، تقريرًا من المستشار العمالي هشام كامل، بالسفارة المصرية بالدوحة - قطر، يفيد بأن المواطن المتوفي، أسامة عبد الحفيظ عبد الله على، ويحمل رقم الشخصي 27981806945، وجواز سفر مصري رقم A09983962 ومقيم بقرية الموالسة - مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية.

وتوفي المواطن نتيجة صعق كهربائي بمقر العمل مما أدى إلى وفاته، وتم التواصل مع أهل المتوفى وإبلاغهم خالص تعازي وزير القوي العاملة، ومكتب رعاية جمهورية العربية بالدوحة، ومكتب التمثيل العمالي.

وأشار إلوزير إلى أن صاحب العمل تحميل كافة تكاليف حالة الوفاة، وجارٍ التواصل مع أهل المتوفي لاستخراج الإعلام الشرعي، وتوكيل من يرونه مناسبا لمتابعة مستحقات المتوفى، نتيجة ذلك مع الجهات المختصة مع التنسيق التام مع المكتب العمالي بالدوحة.

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