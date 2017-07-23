بالتفاصيل.. توفير 7340 فرصة عمل ببورسعيد برواتب تصل إلى 5 آلاف جنيه

كتبت- نورا ممدوح:

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، عن تنظيم ملتقي للتشغيل بمحافظة بورسعيد بعد غد الثلاثاء، يوفر 8340 فرصة عمل مقدمة من 54 شركة ومؤسسة تعمل في مجالات النسيج والملابس الجاهزة، والفنادق، والسياحة والصناعات الغذائية، فضلاً عن صناعة الأدوية برواتب من 1000 جنيه إلى 5000 جنيه حسب الخبرة والمؤهل.

وأضاف سعفان، أن الملتقى يقام تحت رعايته والمحافظ اللواء أ.ح عادل الغضبان، وسيوفر أيضا 200 فرصة للتدريب بكبرى الشركات العاملة في مجال الحاويات ومواسير البترول والمياه والصرف الصحي.

وقال الوزير، في بيان صحفي، إن الملتقى يأتي في إطار دور وزارة القوى العاملة في توفير فرص عمل لائقة للشباب والعمل على الحد من البطالة عن طريق تنظيم فعاليات لملتقيات للتوظيف بالمحافظات المختلفة والتي تهدف إلى مساعدة الشباب الجاد والطموح الباحث عن فرص عمل حقيقية من ناحية، وتلبية لاحتياجات الشركات والمصانع من العمالة للوظائف الشاغرة لديها من ناحية أخرى، مؤكداً أن الملتقيات السابقة التي تم تنظيمها بالمحافظات حققت نجاحات في الإقبال عليها من جانب الشباب.

وأكد الوزير، أن ملف التوظيف من أهم الملفات التي تهتم بها الوزارة والذي يحتاج إلى تكاتف وتعاون جميع الجهات للتصدي لأزمة البطالة التى تؤرق المجتمع، مشيراً إلى أنه في سبيل ذلك تهتم الوزارة بعقد ملتقيات توظيف على مستوى المحافظات بصفة دورية لما لها من تأثير إيجابي ونتائج ملموسة في عملية التشغيل.

ودعا الوزير الشباب بالإقبال على ملتقيات التشغيل وتغيير ثقافة العمل بالقطاع الخاص، مؤكدًا أن هذا القطاع شريك أساسي ورئيسي للدولة في إحداث البناء والتنمية حتي يكتسبوا خبره، ويحققوا طموحاتهم.