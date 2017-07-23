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وزير النقل: مبسوط برفع أسعار السولار رغم خسارة السكة الحديد (فيديو)

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وزير النقل: مبسوط برفع أسعار السولار رغم خسارة السكة الحديد (فيديو) وزير النقل: مبسوط برفع أسعار السولار رغم خسارة السكة الحديد (فيديو)

التحرير

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قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن خسائر السكة الحديد بلغت 365 مليون جنيه نتيجة ارتفاع سعر السولار، مؤكدا أن قطاع السكة الحديد يتأثر برفع المحروقات.

أضاف عرفات، خلال لقائه، اليوم الأحد، ببرنامج "صباح أون"، المذاع على قناة "on live": "بنعمل 850 رحلة بنحتاج 600 ألف لتر سولار يوميا، يعني عندنا ما يعادل خسارة مليون جنيه يوميا في القطاع".

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وتابع: "رغم خسارتنا بس أنا سعيد برفع الأسعار، لأننا هانكسب على المدى الطويل، مافيش حاجة ضرت السكة الحديد غير دعم المحروقات، لأن الجميع راح على الطرق وساب السكة الحديد".

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التحرير

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