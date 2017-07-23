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النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعي في واقعة وفاة "محتجز قسم منشأة ناصر"

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مصراوي Masrawy

النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعي في واقعة وفاة "محتجز قسم منشأة ناصر"

10:39 ص الأحد 23 يوليو 2017

كتب – محمود السعيد:
استعجلت نيابة غرب القاهرة الكلية، بإشراف المستشار عبد الرحمن شتله، المحامي العام الأول للنيابات، اليوم الأحد، تقرير الطب الشرعي لـ"كمال جمال عويضة"، 41 عامًا، الذي توفى داخل قسم شرطة منشأة ناصر، للوقوف على أسباب الوفاة وملابساتها.

وكانت مناظرة النيابة التي أجراها المستشار هيثم أبو ضيف، رئيس النيابة، لجثة "كمال عويضة"، سمسار تراخيص، كشفت أن الحبل المستخدم في واقعة العثور عليه مشنوقًا داخل حجز القسم، خاص بـ"بنطلونه".

وألقت مباحث قسم شرطة منشأة ناصر القبض على "كمال عويضة"، سمسار تراخيص مرور، مساء الثلاثاء الماضي، بتهمة تزوير تراخيص سيارات لعددا من الأشخاص.

وأوضحت النيابة أن المحضر الذي تسلَّمته من قسم شرطة منشأة ناصر، جاء فيه أن المتهم بعد مناقشته في الاتهامات المنسوبة له، أودعه الحرس غرفة منفردة، حتى وجده أحد أمناء الشرطة مشنوقا ومعلقا في حبل بنافذة الغرفة، الأربعاء الماضي.

اتهم أيمن عويضة، شقيق المتوفي في تحقيقات النيابة، اثنين من معاوني مباحث قسم منشأة ناصر، بقتل شقيقه، وكلفت النيابة الأمن العام بإجراء التحريات حول الواقعة.
وصرَّحت النيابة بدفن وتشريح جثة المتوفي، وطلبت تقرير الصفة التشريحية له، للوقوف على أسباب الوفاة وملابساتها.

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