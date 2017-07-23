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سكاي نيوز: الجيش السوري يخرق هدنة الغوطة الشرقية

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مصراوي Masrawy

سكاي نيوز: الجيش السوري يخرق هدنة الغوطة الشرقية

10:50 ص الأحد 23 يوليه 2017

سكاي نيوز: الجيش السوري يخرق هدنة الغوطة الشرقية

دمشق (أ ش أ)
أكدت مصادر سورية، اليوم الأحد، خرق قوات الجيش السوري اتفاق وقف إطلاق النار في الغوطة الشرقية بريف العاصمة دمشق، عقب محاولة الجيش التقدم بالمنطقة بالتزامن مع قصف مدفعي.

وقالت المصادر، لقناة (سكاي نيوز) ، إن اشتباكات متقطعة اندلعت بين مقاتلي فصائل المعارضة المسلحة والقوات الحكومية على محاور عين ترما وجوبر، وذلك عقب محاولات القوات وميليشيات داعمة لها التقدم بالمنطقة".

وأوضحت أن هذا التقدم تزامن مع قصف مدفعي وصاروخي استهدف نقاط عين ترما جوبر ودوما، بدون ورود أنباء عن سقوط قتلى في هذه الاشتباكات.

ومن جانبه، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن طائرات حربية تابعة للحكومة السورية نفذت ضربات جوية في منطقة الغوطة الشرقية شرقي دمشق، الأحد، بعد يوم من إعلان الجيش وقف الأعمال القتالية في المنطقة.

وأوضح المرصد، أن ست ضربات جوية استهدفت، الأحد، مدينة دوما وبلدة عين ترما في الغوطة الشرقية الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة.

وكان الجيش السوري أعلن- في وقت سابق- بدء تطبيق اتفاق "خفض التصعيد" في الغوطة الشرقية، لافتًا إلى أنه سيتم الرد بالشكل المناسب على أي خرق للاتفاق.

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