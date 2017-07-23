أردوغان يرفض أي تدخل في شؤون بلاده الداخلية

اسطنبول (د ب أ)

رفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أي تدخل في الشؤون الداخلية لبلاده في ظل الخلاف القائم حاليا مع ألمانيا.

وقال أردوغان اليوم الأحد في اسطنبول قبل مغادرته البلاد متجها إلى المملكة العربية السعودية إن تركيا تعد "دولة قانون ديمقراطية اجتماعية".

وتابع قائلا: "ليس لأحد الحق في التدخل في الشؤون الداخلية لتركيا".

ولكنه أكد في الوقت ذاته "الشراكة الاستراتيجية" بين ألمانيا وتركيا، مضيفا بقوله: "لابد ألا يتم اتخاذ خطوات تلقي بظلالها على هذه الشراكة".

وأشار أردوغان مجددا إلى استقلال القضاء التركي، مؤكدا في الوقت ذاته أن التقارير التي تقول إنه يتم التحقيق ضد شركات ألمانية في تركيا بتهمة دعم الإرهاب تعد "كذبا".

ولكنه أشار إلى أن هناك مثل هذه التحقيقات ضد شركات تركية.

واتهم الرئيس التركي ألمانيا مرة أخرى بتقديم ملاذ لإرهابيين منحدرين من تركيا بدلا من تسليمهم.

يذكر أن الحكومة الألمانية أعلنت يوم الخميس الماضي عن "إعادة توجيه" للسياسة الألمانية حيال تركيا، وشددت الخارجية الألمانية من تحذيرات السفر إلى تركيا وذلك كرد فعل على القبض على الحقوقي الألماني بيتر شتويتنر وألمان آخرين، ونصحت الخارجية الألمانية مواطنيها الراغبين في السفر إلى تركيا بتوخي "الحذر البالغ".