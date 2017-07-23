أخبار عاجلة

جنايات الإسكندرية: تأجيل محاكمة "قاضي الرشوة" لجلسة 11 سبتمبر -
توصيل الغاز الطبيعي لـ 4000 وحدة سكنية بأسوان الجديدة -
مصر تدين حادث الدهس في برشلونة: الإرهاب لن يُكتب له الانتصار -
بالصور.. محافظ جنوب سيناء يتفقد المرحلة الأولى من مشروع توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية -
أنصار ماكرون يؤيدون ميثاقًا جديدًا لحزب "الجمهورية إلى الأمام" -
البنتاجون: سلمنا "البيشمركة" مئات ملايين الدولارات بموافقة بغداد -
فرد أمن مُنقطع عن العمل وراء سرقة سنترال شيراتون النزهة -
الخارجية: مصر نجحت في تعزيز التعاون بين مجلس الأمن و"السلم الإفريقي" -
لاعب الزمالك الجديد يصل للقاهرة السبت المقبل -
الزمالك يقدم صفقاته الجديدة في مؤتمر صحفي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

أردوغان يرفض أي تدخل في شؤون بلاده الداخلية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

أردوغان يرفض أي تدخل في شؤون بلاده الداخلية

10:41 ص الأحد 23 يوليو 2017

أردوغان يرفض أي تدخل في شؤون بلاده الداخلية

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

اسطنبول (د ب أ)
رفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أي تدخل في الشؤون الداخلية لبلاده في ظل الخلاف القائم حاليا مع ألمانيا.

وقال أردوغان اليوم الأحد في اسطنبول قبل مغادرته البلاد متجها إلى المملكة العربية إن تركيا تعد "دولة قانون ديمقراطية اجتماعية".

وتابع قائلا: "ليس لأحد الحق في التدخل في الشؤون الداخلية لتركيا".

ولكنه أكد في الوقت ذاته "الشراكة الاستراتيجية" بين ألمانيا وتركيا، مضيفا بقوله: "لابد ألا يتم اتخاذ خطوات تلقي بظلالها على هذه الشراكة".

وأشار أردوغان مجددا إلى استقلال القضاء التركي، مؤكدا في الوقت ذاته أن التقارير التي تقول إنه يتم التحقيق ضد شركات ألمانية في تركيا بتهمة دعم الإرهاب تعد "كذبا".

ولكنه أشار إلى أن هناك مثل هذه التحقيقات ضد شركات تركية.

واتهم الرئيس التركي ألمانيا مرة أخرى بتقديم ملاذ لإرهابيين منحدرين من تركيا بدلا من تسليمهم.

يذكر أن الألمانية أعلنت يوم الخميس الماضي عن "إعادة توجيه" للسياسة الألمانية حيال تركيا، وشددت الخارجية الألمانية من تحذيرات السفر إلى تركيا وذلك كرد فعل على القبض على الحقوقي الألماني بيتر شتويتنر وألمان آخرين، ونصحت الخارجية الألمانية مواطنيها الراغبين في السفر إلى تركيا بتوخي "الحذر البالغ".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الحوثيون: مقتل وإصابة جنود سعوديين جنوبي المملكة

    أخبار

  • الجارالله: دعم داعش والإخوان وتدمير والسعودية ليس إرهابًا في نظر

    أخبار

  • لماذا لاتكشر ألمانيا عن أنيابها فى وجه تركيا؟

    أخبار

  • أردوغان: ألمانيا لن تخيفنا بتهديداتها

    أخبار

إعلان

11e466aeb7.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصر تدين حادث الدهس في برشلونة: الإرهاب لن يُكتب له الانتصار

مصر تدين حادث الدهس في برشلونة: الإرهاب لن يُكتب له الانتصار

الخارجية: مصر نجحت في تعزيز التعاون بين مجلس الأمن و"السلم الإفريقي"

الخارجية: مصر نجحت في تعزيز التعاون بين مجلس الأمن و"السلم الإفريقي"

جامعة المنصورة تجري اختبار "Aptis" للطلاب المصريين والسوريين

جامعة المنصورة تجري اختبار "Aptis" للطلاب المصريين والسوريين

أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة

أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة