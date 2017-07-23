دانيلو لاعبًا في مانشستر سيتي لمدة 5 مواسم

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، تعاقده مع البرازيلي دانيلو، لاعب ريال مدريد الإسباني، بعقد يمتد لخمس سنوات، وانضم لمعسكر الفريق في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال دانيلو، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي عقب تجاوزه الكشف الطبي والاتفاق على الشروط الشخصية: «أنا سعيد لللغاية بالانضمام لمانشستر سيتي.. هناك فرق أخرى حاولت التعاقد معي ولكن طموحي كان دائمًا اللعب تحت قيادة الإسباني بيب جوارديولا، ولذلك وافقت على الانضمام للسيتزنز».

وتابع: «لا أستطيع الانتظار حتى بداية الموسم، وأود مقابلة أصدقاء والانسجام مع الفريق خلال الأسابيع المقبلة».

شاهد أيضا

وحاول ناديي تشيلسي ويوفنتوس التوقيع مع دانيلو، إلا أنّ اللاعب فضل الانضمام لصفوف مانشستر سيتي.

وكان مانشستر سيتي تخلى عن بابلو زاباليتا وبكاري سانيا كما تعاقد مع كيلي والكر من توتنهام الإنجليزي، ويرغب في جلب ظهير آخر بعد فشل ضم البرازيلي دانييال ألفيس الذي فضّل الانضمام إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

ونجح دانيلو في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لعامين على التوالي مع النادي الملكي، بالإضافة لحصد لقب الدوري الإسباني وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي، إلا أنّه كان موضع انتقاد لجمهور ريال مدريد خلال الموسمين الماضيين، منذ انتقاله من بورتو البرتغالي في 2015 بمبلغ 30 مليون يورو.