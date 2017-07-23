ملثمان يقتلان عجوزًا ويصيبان زوجته لسرقة "مجوهراتهما" في سوهاج

سوهاج – عمار عبد الواحد:

قتل ملثمان عجوزًا، وأصابا زوجته بطعنات متفرقة بالجسم، اليوم الأحد، للاستيلاء على مشغولاتهما الذهبية، ببندر البلينا جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء مصطفى مقبل، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مستشفى البلينا المركزي، بوصول حشمت سيفين غبريال، 70 عامًا بالمعاش، جثة هامدة وزوجته زيزيف جاد حبيب، 60 عامًا ربة منزل، ويقيمان في بندر البلينا دائرة المركز، مصابة بجروح طعنية بالبطن وجروح رضية بفروة الرأس.

وقالت الزوجة للمصابة للمباحث، إنه في أثناء تواجده بمنزل الزوجية فوجئت بشخصين ملثمين يخنقان زوجها بشريط لاصق، ما نتج عنه مقتله، ويتعديان عليها بالضرب، مما أدى لإصابتها والاستيلاء على بعض المشغولات الذهبية ثم فرا هاربين.

كُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة، وتحديد وضبط الجناة والمسروقات، وحُرر عن ذلك المحضر رقم 4302 إداري المركز لسنة 2017.