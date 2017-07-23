الاتحاد الأوروبي يشجع الأردن واسرائيل على إيجاد حلول بعد مواجهات القدس

بروكسل (أ ف ب)

شجع الاتحاد الأوروبي في بيان مساء السبت "إسرائيل والأردن على العمل معا بهدف ايجاد حلول تحفظ امن الجميع" في القدس الشرقية المحتلة اثر مواجهات عنيفة في الأيام الأخيرة بين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية.

كذلك، حض الاتحاد البلدين على العمل من اجل "احترام الطابع المقدس للأماكن المقدسة وإبقاء الوضع القائم" في باحة المسجد الأقصى في القدس الشرقية، بحيث يتاح للمسلمين دخول الموقع في اي وقت مع السماح لليهود بدخوله في اوقات محددة من دون ان يتمكنوا من الصلاة فيه.

واضاف ان "الاحداث الاخيرة في المدينة المقدسة وحولها وفي الضفة الغربية تشكل خطر تصعيد فعليا".

واذ دعا الى تحقيق كامل في مقتل ثلاثة فلسطينيين الجمعة خلال مواجهات عنيفة مع قوات الامن الاسرائيلية، ندد الاتحاد الاوروبي ب"الجريمة المشينة" التي ارتكبها شاب فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة نفذ هجوما اسفر عن مقتل ثلاثة اسرائيليين.

وتابع "من الملح الان ان يتحرك جميع القادة السياسيين والدينيين وممثلي المجموعات في شكل مسؤول ويعيدوا الهدوء ويتجنبوا اي عمل او تصريح من شأنه تأجيج التوترات".

واعتبر ان "التعاون المستمر بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية هو امر حيوي لمنع اي عنف او وفيات اضافية".

وقضى فلسطينيان السبت خلال مواجهات مع قوات الامن الاسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

ودعت مصر والسويد وفرنسا السبت إلى اجتماع طارئ لمجلس الامن الدولي بعد مواجهات القدس، على ما أعلن دبلوماسيون.