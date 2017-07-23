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إجراءات إسرائيلية جديدة عند باب الأسباط المؤدي للحرم القدسي

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مصراوي Masrawy

إجراءات إسرائيلية جديدة عند باب الأسباط المؤدي للحرم القدسي

09:48 ص الأحد 23 يوليه 2017

إجراءات إسرائيلية جديدة عند باب الأسباط المؤدي للحرم القدسي

القدس (د ب أ)
أفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) بأن قوات احتلال إسرائيلية نصبت فجر اليوم الأحد أجهزة مراقبة وكشف عن المعادن عند باب الأسباط المؤدي إلى الحرم القدسي.

وأشارت إلى أن قوات الشرطة الإسرائيلية وطواقم مختلفة عملت بعد منتصف الليلة الماضية على نصب كاميرات وأجهزة مراقبة وأخرى كاشفة للمعادن تعمل بالأشعة السينية وتحت الحمراء.

وأضافت أن القوات منعت المصورين الصحفيين من الاقتراب من منطقة تركيب الكاميرات، وفرضت طوقا عسكريا محكما على المنطقة.

وأكد رئيس قسم الإعلام في الأوقاف الإسلامية بالقدس "رفض الأوقاف لهذه الإجراءات الجديدة من قبل الاحتلال"، مؤكدا ضرورة عودة الوضع إلى ما كان عليه.

وكانت إسرائيل اتخذت إجراءات تصعيدية في القدس منذ الجمعة 14 من يوليو الجاري، حيث أغلقت المسجد الأقصى أمام المصلين لأول مرة منذ عام 1969، وذلك في أعقاب عملية إطلاق نار أدت إلى مقتل ثلاثة فلسطينيين وشرطيين إسرائيليين.

وبعد ثلاثة أيام فتحت المسجد الأقصى أمام المصلين، بعد أن نصبت بوابات إلكترونية على مداخله، وهو ما قوبل برفض رسمي وشعبي.

ويواصل المقدسيون رفضهم الدخول عبر تلك البوابات، ويؤدون جميع الصلوات في الشوارع. وعلى مدار الأيام الماضية خرجت احتجاجات في مختلف مدن الضفة رفضا لهذه الإجراءات، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أسفرت عن مقتل أربعة فلسطينيين وإصابة المئات.

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