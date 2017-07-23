النشرة المرورية.. سيولة بجميع ميادين وشوارع القاهرة والجيزة

كتب- فتحي سليمان:

شهدت محاور وميادين القاهرة، اليوم الأحد، معدلات سير طبيعية، وسط تدعيم الطرق بالخدمات المرورية.

وشهدت الطرق الرابطة بين محافظتي القاهرة والجيزة معدلات سير أقل من المتوسطة، وسيولة مرورية نتيجة إجازة ثورة 23 يوليو، مما لا يستدعي تعديل أي مسارات للرحلات المرورية باستثناء كوبري أكتوبر؛ حيث ظهرت كثافات مرورية للسيارات المتجهة من مدينة نصر حتى رمسيس والعكس بسبب زيادة الأحمال.

وشهد محور 15 مايو و26 يوليو، ونفق الأزهر، وشارع فيصل، وميدان رمسيس، والتحرير، والجلاء؛ سيولة مرورية، كما شهد أيضًا شارع البطل أحمد عبد العزيز، وجامعة الدول العربية، سيولة في حركة سير السيارات، وسط تواجد لرجال المرور.

وعززت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات بالشوارع والميادين، وعلى المحاور لإزالة أي أعطال مرورية أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التي يقصدونها.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد المخالفات بشتى أنواعها وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور.