هل يرحل نيمار عن قلعة برشلونة؟

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لم يتوقف الحديث في الصحف الفرنسية عن الصفقة المحتملة، بانتقال البرازيلي نيمار مهاجم برشلونة إلى صفوف باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



ولم يخرج اللاعب البرازيلي في أي وقت لينفي تلك الأنباء أو يؤكد رغبته في الاستمرار بصفوف النادي الكتالوني، في الوقت الذي خرج فيه أكثر من مسؤول بإدارة البارسا يؤكد بقاءه وعدم صحة تلك الشائعات.

جدير بالذكر أن نيمار انضم لصفوف برشلونة في صيف 2013 قادما من سانتوس البرازيلي، وتوج بكل الألقاب المختلفة مع الفريق، لكنه لم يحصل بعد على جائزة الكرة الذهبية التي تستهويه.

واعتبرت الصحف الفرنسية، أن انتقال نيمار من برشلونة لباريس سان جيرمان بات في حكم المحسوم، وأنه لم يعد أمام هذه الخطوة سوى تحديد "التفاصيل" الخاصة بدفع الشرط الجزائي الذي ينص عليه عقد اللاعب مع البرسا، وتبلغ قيمته 222 مليون يورو.

وعنونت صحيفة (ليكيب) مقالها عن الصفقة المحتملة بـ"الحلم يتحقق"، مشيرة إلى أن نادي العاصمة الفرنسية "لم يقترب بهذا القدر من قبل" من تحقيق حلم التعاقد مع نجم كبير.

وفيما يتعلق بصورة النادي، أبرزت الصحيفة أن "بي إس جي سيُظهر بذلك أنه ما زال فريقا جذابا حتى عقب إقصائه في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا على يد برشلونة.

وذكرت (ليكيب) أن الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقد اللاعب البرازيلي مع برشلونة قد يجعل من هذه الصفقة الأكبر في تاريخ كرة القدم.

وأشارت إلى أن حصول نيمار على راتب شهري يصل لنحو 30 مليون يورو سنويا كما تشير بعض التقارير، قد يضع "بي إس جي" في مواجهة عقوبات بسبب عدم الالتزام بقواعد "اللعب المالي النظيف".

كما حذرت الصحيفة من أن وصول نيمار المحتمل لصفوف النادي الفرنسي قد يكون له تأثيرا كبيرا على توازن الفريق، وبالتحديد على بعض اللاعبين مثل الأرجنتيني دي ماريا، لأنه في وجود نجم منتخب السيليساو سيصل عدد اللاعبين الذين بإمكانهم اللعب في مراكز الهجوم بباريس سان جيرمان، لعشرة.

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لكن نيمار، بحسب صحيفة (لو باريزيان)، أخطر زملائه الحاليين برغبته في الذهاب لنادي العاصمة الفرنسية، والصور التي نشرها مؤخرا عبر حسابه على موقع "انستجرام" للتواصل الاجتماعي ساهمت في تعزيز هذه الفرضية.

وأبرزت (ليكيب) أن "باريس سان جيرمان يرغب في ضم نجم كرة قدم عالمي بين صفوفه" ليتمكن من منافسة أندية مثل ريال مدريد وبايرن ميونخ وبرشلونة، والفوز أخيرا بالتشامبيونز ليج.

على النقيض، قالت إذاعة "راديو كتالونيا" في تدوينة عبر "تويتر"، أن فرص استمرار نيمار مع برشلونة تصل إلى 80%.

وأشارت إلى أنَّ "لاعبي برشلونة، عقدوا جلسات مكثفة مع نيمار وأقنعوه باستكمال مغامرته مع الفريق الكتالوني، ومواصلة ما بدأه منذ الانضمام للنادي الإسباني قادمًا من سانتوس البرازيلي في صيف 2013".

وأكَّدت الإذاعة أنَّ "استمرار اللاعب البرازيلي بصفوف البارسا، لن يعقبه أي زيادة في راتبه".

ووجه البرازيلي داني ألفيس، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، رسالة خفية إلى مواطنه نيمار، لمحاولة إقناعه بالانضمام إلى "حديقة الأمراء.

وكتب ألفيس عبر حسابه على موقع "انستجرام": "ما الذي تريد أن تكونه؟ أين تريد أن تكون؟ كل شيء يعتمد عليك فقط، لا تنسى من أين أتيت ومن وقف بجانبك حينما لم يعرفك أحد في هذا العالم".

وأوضحت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن هذه الرسالة قد تكون تحفيزية، أو موجهة بصورة غير مباشرة، إلى نيمار حتى لا يتردد في قراره بمغادرة النادي الكتالوني، خاصةً أن اللاعبين يمتلكان علاقة صداقة قوية.