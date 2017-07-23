عبد الحفيظ: مستوى «أزارو» مُبشر.. وأهدافنا كبيرة من البطولة العربية

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قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الفريق لديه أهداف كبيرة من المشاركة في البطولة العربية، منها تجربة أكبر عدد من اللاعبين والإطئمنان على مستوى الجميع، خاصة المجموعة التي لا تشارك بشكل أساسي في المباريات.

وأضاف عبد الحفيظ، إن الفريق قدم مجهودًا كبيرًا خلال مباراة الفيصلي، في أول لقاءات الفريقين بالبطولة العربية، وسعى إلى الفوز لكن التوفيق لم يكن حليف اللاعبين خلال الفرص التي لاحت أمام مرمى الفريق الأردني.

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وعن مستوى المهاجم المغربي وليد أزارو، خلال المباراة، أكد إنه قدم أداءًا مبشرًا للغاية في ظل كونها مشاركته الأولى بقميص الفريق، لافتًا الى أن الجهاز الفني ينتظر منه الكثير خلال الفترة القادمة.