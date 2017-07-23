طقس مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأحد، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية حار على القاهرة والوجه البحرى حتى شمال الصعيد، وإن ظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلاً.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 25 36

الإسكندرية 26 31

مطروح 22 31

بورسعيد 25 32

دمياط 25 32

الإسماعيلية 24 36

السويس 25 37

العريش 22 33

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الغردقة 29 38

شرم الشيخ 29 42

رفح 21 32

المنيا 24 36

الفيوم 25 36

أسيوط 25 37

سوهاج 27 39

الأقصر 27 41

أسوان 29 42

الوادى الجديد 24 42

قنا 26 39