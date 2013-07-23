أخبار عاجلة

الأخبار - رئيس تحرير وكالة الشرق الأوسط: أمريكا تاني أكبر مستثمر في مصر في إفريقيا -
السفيرة عزيزة - د. مدحت عامر " أستاذ الذكورة والعقم والحقن المجهري"... عملية تجميد البويضات -
السفيرة عزيزة - إحدى مرضى السرطان ... تحكي عن فترة إصابتها بمرض السرطان وتجميد البويضات -
"مصراوي" ينشر جداول الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية الأزهرية بنظام "البوكليت" -
رضا عبدالعال لـ«قائد الزمالك»: «أنت عالة على الفريق ومحدش فاهم كورة قدي» -
السفيرة عزيزة - د. مدحت عامر" أستاذ الذكورة والعقم والحقن المجهري"...الحق في الإنجاب لمريض السرطان -
" تعليم قنا": التحفظ على الوجبات المدرسية داخل المخازن.. والمحافظة لم تشهد أي حالة تسمم -
بالصور.. نائب مدير البنك الدولي يزور معبد فيلة بأسوان -
بالصور .. رئيس جامعة بنها يفتتح المهرجان الكشفي للطلاب -
توصيل خط مياه جديد لقرية أبو الغيط بالقناطر الخيرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

صحيفة تكشف صورة لسيسيه وهو يقامر بعد رفضه قميص نيوكاسل بسبب الربا

Google+ Print
صحيفة تكشف صورة لسيسيه وهو يقامر بعد رفضه قميص نيوكاسل بسبب الربا صحيفة تكشف صورة لسيسيه وهو يقامر بعد رفضه قميص نيوكاسل بسبب الربا

نشرت صحيفة ديلي ميرور الإنجليزية صورة سابقة للسنغالي بابيس سيسيه مهاجم نيوكاسل وهو يجلس في صالة قمار بعد أيام من رفضه ارتداء قميص فريقه الذي يحتوي على إعلان لإحدى شركات القروض.

فقد استبعد المهاجم السنغالي من قائمة نيوكاسل التي تعسكر في البرتغال حاليا بعدما رفضه ارتداء القميص الذى يعد مخالفا لتعاليم الدين الإسلامي حسب وجهة نظره.

الصورة التي نشرتها ديلي ميرور التقطها أحد محبي نيوكاسل للاعب في شهر نوفمبر الماضي في أحد صالات القمار.

وأفادت الصحيفة أن سيسيه يستخدم مبالغ صغيرة في اللعب مثل 10 و20 جنيه إسترليني.

جديز بالذكر أن سيسيه انضم لصفوف نيوكاسل قادما من فرايبورج الألماني في يناير 2012 وسجل 26 هدفا للفريق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع