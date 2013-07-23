صحيفة تكشف صورة لسيسيه وهو يقامر بعد رفضه قميص نيوكاسل بسبب الربا

نشرت صحيفة ديلي ميرور الإنجليزية صورة سابقة للسنغالي بابيس سيسيه مهاجم نيوكاسل وهو يجلس في صالة قمار بعد أيام من رفضه ارتداء قميص فريقه الذي يحتوي على إعلان لإحدى شركات القروض.

فقد استبعد المهاجم السنغالي من قائمة نيوكاسل التي تعسكر في البرتغال حاليا بعدما رفضه ارتداء القميص الذى يعد مخالفا لتعاليم الدين الإسلامي حسب وجهة نظره.

الصورة التي نشرتها ديلي ميرور التقطها أحد محبي نيوكاسل للاعب في شهر نوفمبر الماضي في أحد صالات القمار.

وأفادت الصحيفة أن سيسيه يستخدم مبالغ صغيرة في اللعب مثل 10 و20 جنيه إسترليني.

جديز بالذكر أن سيسيه انضم لصفوف نيوكاسل قادما من فرايبورج الألماني في يناير 2012 وسجل 26 هدفا للفريق.