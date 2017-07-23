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عماد متعب: «فيه ناس كتير مايقتش عارفة قيمتي» (فيديو)

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عماد متعب: «فيه ناس كتير مايقتش عارفة قيمتي» (فيديو) عماد متعب: «فيه ناس كتير مايقتش عارفة قيمتي» (فيديو)

التحرير

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شدد عماد متعب، نجم هجوم النادي الأهلي، أنه لن يستطيع أحد الوقيعة بينه وبين جمهور النادي الأحمر، موضحًا أن ما قيل عن رفضه المشاركة في مباراة الفيصلي الأردني، عار تمامًا من الصحة.

وأضاف «متعب»، خلال مداخلة هاتفية بحلقة السبت من برنامج «مع شوبير»، الذي يعرض على قناة «صدى البلد»، أنه رفض الحصول على راحة لمدة 3 أيام حتى يكون جاهزًا للمشاركة في البطولة العربية، كما وعده الجهاز الفني.

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وتابع القناص: «من الواضح إن ناس كتير مابقتش تعرف قيمة عماد متعب، والملعب هو الفيصل في استمراري أو اعتزالي».

وتغلب الفيصلي الأردني، على الأهلي، بهدف دون رد، في الجولة الأولى من منافسات البطولة العربية التي تستضيفها في الفترة من 22 يوليو حتى 6 أغسطس المقبل.

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التحرير

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