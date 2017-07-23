حسن نافعة: الحفاظ على الأمن القومي من التهديد ليس بكثرة الأسلحة

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أشاد الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت، قاعدة محمد نجيب العسكرية، بمرسى مطروح، بحضور عدد كبير من قيادات الدول العربية، موضحًا أن إنشاء تلك القاعدة يؤكد أن الدولة تُصر على مواجهة الإرهاب، حيث أن هناك إجماع من معظم دول العالم بأن الإنسانية أمام خطر شديد يُسمى «الإرهاب» وأشهر تنظيماته «داعش».

وأضاف نافعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بتوقيت مصر»، عبر شاشة «التليفزيون العربي»، أنه «كان يجب إرجاء بعض المشروعات القومية الأخيرة إلى فترة أبعد في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها المواطنين، حيث أن عدم الثقة لدى المواطنين في وجود انفراجة كبيرة جدًا للأوضاع قد يُظهر علامات انفجار، كما أن الحفاظ على الأمن القومي من التهديد ليس بكثرة الأسلحة».

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وأشار أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إلى أن الشعب يعرف تمامًا بأن الحكومة الحالية التي تُدير البلاد لا تتمتع بالكفاءة، وليس هناك إحساس لدى المواطنين بأن التعامل مع الملف الأمني يتسم بالكفاءة، مضيفًا: «ممكن دولة ما تصرف مليارات على التسليح وتبقى السياسية الأمنية قاصرة، لأنها ليست مصممة بشكل جيد».