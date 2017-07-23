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برشلونة يفوز على يوفنتوس بهدفين في كأس الأبطال الدولية

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برشلونة يفوز على يوفنتوس بهدفين في كأس الأبطال الدولية برشلونة يفوز على يوفنتوس بهدفين في كأس الأبطال الدولية

التحرير

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أحرز نيمار هدفين ليقود برشلونة للفوز 2-1 على يوفنتوس أمام 82 ألف مشجع باستاد ميت لايف في كأس الأبطال الدولية الودية لكرة القدم الليلة الماضية.

وقدم نيمار، الذي تتردد شائعات بأن باريس سان جيرمان يسعى لضمه، أداء قويا بجانب ليونيل ميسي ليقلب برشلونة الطاولة على الفريق الإيطالي الذي أطاحه من دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

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وغادر نيمار وميسي الملعب بعد انتهاء الشوط الأول بينما أجرى يوفنتوس العديد من التغييرات في الشوط الثاني.

ويلتقي برشلونة بعد ذلك مع مانشستر يونايتد الأربعاء القادم، في لاندوفر في ماريلاند بينما يلعب يوفنتوس ضد باريس سان جيرمان في ميامي.

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