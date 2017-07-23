"المرجعيات الدينية" تدعو المجتمع الدولي لوقف العدوان على القدس
"المرجعيات الدينية" تدعو المجتمع الدولي لوقف العدوان على القدس
06:15 ص الأحد 23 يوليو 2017
رام الله ف- أ ش أ
دعت المرجعيات الدينية في القدس، المجتمع الدولي لتحمل المسؤولية لوقف العدوان الإسرائيلي في المدينة.
وأعرب العلماء، في بيان أوردته قناة "قناة "سكاي نيوز عربية" الفضائية، الليلة، عن الرفض القاطع للبوابات الإلكترونية ومحاولة إسرائيل تغيير الواقع التاريخي والديني في المقدسات.
ودعا البيان، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والقادة العرب والمسلمين لاستخدام كافة أوراق الضغط السياسية والقانونية.
من جهة أخرى، قالت مصادر دبلوماسية إن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعا في نيويورك، الإثنين المقبل، لبحث مواجهات القدس.
وتصاعد الغضب، منذ يوم الجمعة الماضي، واندلعت اشتباكات بين قوات الأمن الإسرائيلي وآلاف الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس، بعد صلاة الجمعة، وقتل خلال الأحداث 3 فلسطينيين، وأصيب العشرات بالرصاص الحي.
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