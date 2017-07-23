خالد جلال: شيكابالا «بيموت نفسه».. وهدرب الزمالك يومًا ما (فيديو)

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قال خالد جلال، مدير الكرة السابق بنادي الزمالك، إن محمد مسعد من أفضل اللاعبين داخل الفريق، مشيرًا إلى أنه طالب البرتغالي أوجوستو إيناسيو بمتابعته في مباراة ودية.

وأضاف جلال، خلال لقائه، السبت، ببرنامج «الحريف»، المُذاع على قناة «dmc sports»، أن محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الفريق الأبيض، يجتهد كثيرًا في التدريبات، معلقًا «شيكابالا بيموت نفسه عشان الزمالك»، مشيرًا إلى أن هناك بعض اللاعبين لا يقدرون قيمة قميص القلعة البيضاء.

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وتابع: «لابد من رحيل 9 أو 10 لاعيبة عن الفريق»، كاشفًا عن أمنيته تولي منصب المدير الفني للزمالك «أنا مش أقل من أى مدرب مسك الزمالك، وسيحدث ذلك في يوم من الأيام».