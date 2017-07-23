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خالد جلال: شيكابالا «بيموت نفسه».. وهدرب الزمالك يومًا ما (فيديو)

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خالد جلال: شيكابالا «بيموت نفسه».. وهدرب الزمالك يومًا ما (فيديو) خالد جلال: شيكابالا «بيموت نفسه».. وهدرب الزمالك يومًا ما (فيديو)

التحرير

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قال خالد جلال، مدير الكرة السابق بنادي ، إن محمد مسعد من أفضل اللاعبين داخل الفريق، مشيرًا إلى أنه طالب البرتغالي أوجوستو إيناسيو بمتابعته في مباراة ودية.

وأضاف جلال، خلال لقائه، السبت، ببرنامج «الحريف»، المُذاع على قناة « sports»، أن محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الفريق الأبيض، يجتهد كثيرًا في التدريبات، معلقًا «شيكابالا بيموت نفسه عشان الزمالك»، مشيرًا إلى أن هناك بعض اللاعبين لا يقدرون قيمة قميص القلعة البيضاء.

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وتابع: «لابد من رحيل 9 أو 10 لاعيبة عن الفريق»، كاشفًا عن أمنيته تولي منصب المدير الفني للزمالك «أنا مش أقل من أى مدرب مسك الزمالك، وسيحدث ذلك في يوم من الأيام».

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التحرير

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