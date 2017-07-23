نبيل زكي: لولا «ثورة يوليو» لاستشرى فساد القصر الملكي (فيديو)

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قال نبيل زكي، القيادي بحزب التجمع، إنه لولا ثورة يوليو 52، لاستشرى فساد القصر الملكي بشكل أكبر، موضحًا أن مجلس قيادة الثورة طالب بتطهير القصر الملكي قبل خلع الملك.

وأضاف زكي، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج «كل يوم» المذاع على قناة «ON E» أنه لم يكن هناك نية لدى الإنجليز للخروج من مصر، وكانت هناك محاولة لعمل مشروعات بعنوان «الدفاع المشترك» لضمان بقاء قوات الاحتلال، كما تدهورت الحياة المعيشية للمصريين.

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وأوضح أن مناهج التعليم سببًا رئيسًا في عدم معرفة الشعب بحقيقة ثورة يوليو، منوهًا إلى أن الإعلام مسئوليته محدود وإنما المناهج الدراسية هي المسئولة عن تعميق الدروس التاريخية للشباب.