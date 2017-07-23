طارق فهمي: جيشنا لكل الأمة العربية.. و«مسافة السكة» تُرجمت بالفعل

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قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بالجماعة الأمريكية، إن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت، وتصريحه بعدم التدخل في الشأن الداخلي المصري هي رسالة موجهة إلى قطر، مشيرًا إلى أن الكلمة جاءت بلغة راقية وأسلوب دبلوماسي من الرئيس، لافتًا إلى أنها ربما شملت رسالة تحذيرية مباشرة في وجود الأشقاء العرب من دول المقاطعة العربية.

وأضاف فهمي، خلال لقاء له ببرنامج «ساعة من مصر»، عبر فضائية «الغد»، أن الحضور العربي في هذا التوقيت له دلالته بتوجيه الدعوة للأشقاء من الدول العربية المقاطعة، مؤكدًا أن هناك رسائل «مشفرة» بأن هناك تمثيل وحضور مصري خليجي، ورأى أن حضور الوفود العربية في حفل افتتاح القاعدة «محمد نجيب» هو رسالة إلى قطر.

وأوضح أن هناك فارق كبير بين كلمة الرئيس «السيسي» أمس، وبين الكلمة التي ألقها الأمير القطري أول أمس، مؤكدًا أن «تميم» اتسم بالاهتزاز وعدم وجود ثبات انفعالي وبعث برسائل متناقضة وكانت كلمة مُسجلة وخضعت للمونتاج، بينما كانت هناك رسائل بلغة بليغة وراقية ودبلوماسية من الرئيس السيسي، وألقاها بثبات أمام القادة العرب، ليؤكد أن مصر كبيرة أمام أشباه الدول والكيانات المهتزة.

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وأشار فهمي، إلى أن الجيش المصري ليس لمصر فقط بل للأمة العربية، مؤكدًا أن هناك محور جديد يتبلور على الأرض الآن، وأن هناك دعوات داخل الخليج لإدخال مصر والأردن إلى مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى المغرب، لافتًا إلى أن التحفظات التي كانت موجودة في السابق لم تعُد موجودة حاليًا، ويمكن لمصر الدخول كعضو مراقب أو كامل العضوية.

وأكد أن مقولة الرئيس السيسي «مسافة السكة» تمت ترجمتها فعليًا من خلال المناورات والتدريبات المشتركة ومباشرة التعاون العسكري والاتفاقيات المشتركة في تطوير قدرات القوات المسلحة، مشددًا على أن السعودية والإمارات والبحرين والكويت ليس لديهم أي مشكلة في انضمام مصر لمجلس التعاون الخليجي، وأن هناك تنسيق واضح مع الأشقاء في الخليج.