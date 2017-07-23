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قبل أن تنقل البكتريا ..تعرف على كيفية غسل لوح التقطيع

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مصراوي Masrawy

قبل أن تنقل البكتريا ..تعرف على كيفية غسل لوح التقطيع

04:25 م السبت 22 يوليو 2017

قبل أن تنقل البكتريا ..تعرف على كيفية غسل لوح التقطيع

قبل أن تنقل البكتريا ..تعرف على كيفية غسل لوح الت

 

كتبت ـ أسماء حمدي:

يعتبر لوح التقطيع هو من أهم الأدوات المستخدمة في المطبخ وأكثرها احتواءً على البكتيريا، و وكشفت الدراسات أنه نحو 40% من حالات التسمم الغذائي سببها عدم الاهتمام بنظافة أدوات المطبخ.

وذكر موقع "ديلي ميل" البريطاني أن لوح التقطيع من أكثر أدوات المطبخ استخداماً غالباً ما تكون ملوثة ببكتيريا ضارة مثل "الإيكولاي".

حيث أن اللحوم والخضروات تحتوي على بكتيريا "الإيكولاي"، والسالمونيلا، وبالتالي ينقل لوح التقطيع هذه البكتيريا لكثير من الأطعمة الأخرى.

كما أن الدجاج النيء مسؤول عن 60% من انتشار البكتيريا العطيفة بالمطبخ، وتحتوي أيضًا الخضروات العضوية وغير العضوية على نسبة عالية من الميكروبات تنتقل معها من التربة إلى المنزل.

لذلك من الضروري تنظيفه وتطهيره بعد كل استعمال، وأفضل الطرق لذلك :

- الخل
يحتوي الخل على حمض "الخليك"، وهو مطهر جيد وفعّال في التطهير وإزالة الروائح الكريهة.
رش الخل الأبيض النقي على لوح التقطيع. يترك لبضع دقائق، ثم يفرك بفرشاة، شطفه ومن ثم تجفيفه.

- صودا الخبز (بيكربونات الصودا)
يرش لوح التقطيع بصودا الخبز و تركه لعدة دقائق ويفرك بإضافة القليل من الماء. مسح اللوح.

- الليمون والملح
رشي ملح على لوح التقطيع بعد كل مرة من استخدامه، ثم قومي بفرك الليمون على اللوح، سوف يتفاعلون مع بعضهما لإزالة أي روائح من السطح،ثم اغسلي اللوح مرة ثانية تحت الماء الساخن واتركيه حتى يجف.

 

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