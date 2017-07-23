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لميس الحديدي عن عودة حسين سالم: «هذه أرضهم ومن حقهم الرجوع إليها» (فيديو)

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لميس الحديدي عن عودة حسين سالم: «هذه أرضهم ومن حقهم الرجوع إليها» (فيديو) لميس الحديدي عن عودة حسين سالم: «هذه أرضهم ومن حقهم الرجوع إليها» (فيديو)

التحرير

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قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن رجل الأعمال حسين سالم، يتواجد حاليًا في الساحل الشمالي، بعد غياب عن دام 6 سنوات، بعد رفع اسمه من على قائمة الترقب والوصول.

وأضافت لميس، خلال برنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، أن حسين سالم لم يكن يتوقع أن مصر على ما هي عليه الآن، وكان يعتقد أن البلاد «تم تدميرها بعد ثورة 25 يناير، لكنه تعجب من التطورات التي شهدتها البلاد»، ومن المقرر أن ينتقل حسين سالم إلى شرم الشيخ خلال أيام ليقيم في فندق «موفنبيك جولى فيل» المملوك له، مختتمة، قائلة: «هذه أرضهم ومن حقهم الرجوع إليها».

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يذكر أن حسين سالم ونجله خالد وابنته ماجدة تصالحوا مع الدولة في أغسطس الماضي، مقابل سداد 5 مليارات و341 مليون جنيه تمثل 75% من ممتلكاته.

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التحرير

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