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مدير الاتصالات الجديد للبيت الأبيض يحذف تغريدات قديمة من حسابه على تويتر

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مصراوي Masrawy

مدير الاتصالات الجديد للبيت الأبيض يحذف تغريدات قديمة من حسابه على تويتر

02:45 ص الأحد 23 يوليو 2017

مدير الاتصالات الجديد للبيت الأبيض يحذف تغريدات قديمة من حسابه على تويتر

مدير الاتصالات الجديد للبيت الأبيض أنتوني سكاراموش

واشنطن - د ب أ

حذف مدير الاتصالات الجديد للبيت الأبيض، أنتوني سكاراموش، أمس السبت، عددا من التغريدات في حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال إنها قد تكون "مُربكة" لدوره الجديد.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد قد اختار سكاراموش، يوم الجمعة، لمنصب مدير الاتصالات للبيت الأبيض، وهو منصب ظل شاغرا منذ مايو الماضي.

وأضاف "الآراء الماضية تطورت وينبغي ألا تكون مربكة، أنا أخدم أجندة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وهذا كل ما يهم".

وحذف سكاراموش تغريدات عبّر في بعضها عن دعمه لهيلاري كلينتون، منافسة ترامب في انتخابات الرئاسة لعام 2016، ومعارضته لخطة ترامب لبناء جدار على حدود الولايات المتحدة مع المكسيك، وفقا لما ذكرته تقارير إخبارية.

وأشار ترامب، في واحدة من عدة تغريدات نشرها السبت، إلى دعم سكاراموش السابق لمرشحين آخرين شاركوا في الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري.

وكتب ترامب "بكل الإنصاف لأنتوني سكاراموش، فإنه كان يرغب في الموافقة عليّ أولا قبل أن تبدأ الانتخابات التمهيدية الجمهورية، لكنه لم يكن يظن أنني سأترشح".

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مصراوي Masrawy

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