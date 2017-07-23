أديب لـ«السيسي»: الشكر مش بيبرد نار المصريين.. متى نخرج من عنق الزجاجة؟

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

وجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، حول توجهيه الشكر للشعب المصري على تحمله الإجراءات الاقتصادية الصعبة، خلال كلمته السبت، بافتتاح قاعدة محمد نجيب العسكرية؛ قائلًا: «الشكر مش بيبرد نار الشعب المصري.. الناس مستحملة وشايلة غلاء الأسعار وكل حاجة، ولكن يجب التوضيح لهم متى يتم الخروج من عنق الزجاجة؟».

وأضاف أديب، خلال تقديمه برنامج «كل يوم»، عبر فضائية «ON E»، «بقالنا أكثر من 30 سنة بنتحدث عن الخروج من عنق الزجاجة، يجب أن تكون هناك خارطة طريقة واضحة، خاصةً مع قرب إجراء الانتخابات الرئاسية، ومن المؤكد أن شعبية الرئيس لم تعد مثلما بدأ، وهو يعلم ذلك جيدًا، والشعب يحتاج كثير من الشرح، يجب أن نعلم متى يأتي الفرج».

شاهد أيضا

وتابع: «الشعب جميل ومتحمل، ولما بيحب ويثق يدي عنيه، ولما يزعل ويضايق ياخد عيون اللي قدامه، وهذا ما رأيناه في خلال السنوات الأخيرة»، مستكملًا: «الشعب يثق في الإدارة الحالية، ويا رب نقدر المرة دي بجد نعدي من عنق الزجاجة».