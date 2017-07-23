أخبار عاجلة

جنايات الإسكندرية: تأجيل محاكمة "قاضي الرشوة" لجلسة 11 سبتمبر -
توصيل الغاز الطبيعي لـ 4000 وحدة سكنية بأسوان الجديدة -
مصر تدين حادث الدهس في برشلونة: الإرهاب لن يُكتب له الانتصار -
بالصور.. محافظ جنوب سيناء يتفقد المرحلة الأولى من مشروع توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية -
أنصار ماكرون يؤيدون ميثاقًا جديدًا لحزب "الجمهورية إلى الأمام" -
البنتاجون: سلمنا "البيشمركة" مئات ملايين الدولارات بموافقة بغداد -
فرد أمن مُنقطع عن العمل وراء سرقة سنترال شيراتون النزهة -
الخارجية: مصر نجحت في تعزيز التعاون بين مجلس الأمن و"السلم الإفريقي" -
لاعب الزمالك الجديد يصل للقاهرة السبت المقبل -
الزمالك يقدم صفقاته الجديدة في مؤتمر صحفي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

أديب لـ«السيسي»: الشكر مش بيبرد نار المصريين.. متى نخرج من عنق الزجاجة؟

Google+ Print
أديب لـ«السيسي»: الشكر مش بيبرد نار المصريين.. متى نخرج من عنق الزجاجة؟ أديب لـ«السيسي»: الشكر مش بيبرد نار المصريين.. متى نخرج من عنق الزجاجة؟

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

وجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح ، حول توجهيه الشكر للشعب المصري على تحمله الإجراءات الاقتصادية الصعبة، خلال كلمته السبت، بافتتاح قاعدة محمد نجيب العسكرية؛ قائلًا: «الشكر مش بيبرد نار الشعب المصري.. الناس مستحملة وشايلة غلاء الأسعار وكل حاجة، ولكن يجب التوضيح لهم متى يتم الخروج من عنق الزجاجة؟».

وأضاف أديب، خلال تقديمه برنامج «كل يوم»، عبر فضائية «ON E»، «بقالنا أكثر من 30 سنة بنتحدث عن الخروج من عنق الزجاجة، يجب أن تكون هناك خارطة طريقة واضحة، خاصةً مع قرب إجراء الانتخابات الرئاسية، ومن المؤكد أن شعبية الرئيس لم تعد مثلما بدأ، وهو يعلم ذلك جيدًا، والشعب يحتاج كثير من الشرح، يجب أن نعلم متى يأتي الفرج».

شاهد أيضا

وتابع: «الشعب جميل ومتحمل، ولما بيحب ويثق يدي عنيه، ولما يزعل ويضايق ياخد اللي قدامه، وهذا ما رأيناه في خلال السنوات الأخيرة»، مستكملًا: «الشعب يثق في الإدارة الحالية، ويا رب نقدر المرة دي بجد نعدي من عنق الزجاجة».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بكري عن مد فترة الرئاسة: السيسي مش في دماغه الكلام ده (فيديو)

بكري عن مد فترة الرئاسة: السيسي مش في دماغه الكلام ده (فيديو)

رسالة من السيسي إلى رئيسة ليتوانيا يسلمها وزير الخارجية خلال زيارته لأوروبا

رسالة من السيسي إلى رئيسة ليتوانيا يسلمها وزير الخارجية خلال زيارته لأوروبا

الرئيس السيسي يغادر تشاد في نهاية جولته الإفريقية

الرئيس السيسي يغادر تشاد في نهاية جولته الإفريقية

السيسي: حريصون على تقديم كل العون والمساعدة اللازمة لتشاد

السيسي: حريصون على تقديم كل العون والمساعدة اللازمة لتشاد