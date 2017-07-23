وزير الثقافة يفتتح المهرجان الصيفي بأوبرا دمنهور

دمنهور - أ ش أ

افتتح حلمي النمنم، وزير الثقافة، مهرجان الأوبرا الصيفي للموسيقى والغناء بدار أوبرا دمنهور، أمس السبت، بمشاركة الدكتورة إيناس عبد الدايم، رئيس دار الأوبرا المصرية، واللواء مجدي عناني السكرتير العام للمحافظة، نائبا عن محافظ البحيرة.

وقال وزير الثقافة، إن المهرجان يعد جزءا من استراتيجية وزارة الثقافة في تحقيق العدالة الثقافية عبر تقديم الثقافة والفنون للمواطن المصري في أي مكان، وألا يتم الاكتفاء بقصور الثقافة بالمحافظات فقط، بل يمتد إلى دار الأوبرا والمجلس الأعلى للثقافة.

وأضاف النمنم أن المهرجان أُقيم العام الماضي بمحافظتي الإسكندرية ودمنهور، ويستمر هذا العام ويمتد إلى محافظة مطروح.

من جانبها، عبّرت الدكتورة إيناس عبد الدايم عن سعادتها بالإقبال الكبير والمشرف على أولى حفلات المهرجان الصيفي بأوبرا دمنهور، لافتة إلى أن تقديم مثل هذه المهرجانات رسالة إلى العالم ودليل على أن مصر آمنة.

وأضافت أن المهرجان يستمر لمدة 4 أيام ويضم عددا من نجوم الشباب في الغناء وهم: كارمن سليمان وأحمد جمال وصابرين النجيلي ومحمد رشاد، مشيرة إلى أن برنامج المهرجان لهذا العام في المحافظات يتضمن 29 حفلا على المسرح المكشوف بالقاهرة ومسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" والمسرح الروماني بمنطقة كوم الدكة بالإسكندرية، بالإضافة إلى حفلات أوبرا دمنهور.