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دراسة: إتباع أسلوب حياة صحي يمكن أن يزيد متوسط العمر بنحو 7 سنوات

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مصراوي Masrawy

دراسة: إتباع أسلوب حياة صحي يمكن أن يزيد متوسط العمر بنحو 7 سنوات

01:30 ص الأحد 23 يوليو 2017

دراسة: إتباع أسلوب حياة صحي يمكن أن يزيد متوسط العمر بنحو 7 سنوات

دراسة: إتباع أسلوب حياة صحي يمكن أن يزيد متوسط ا


برلين -(أ ش أ):

توصل باحثون ألمان إلى أن الاتجاه إلى تبني نمط حياة صحي وعدم الانخراط في سلوكيات غذائية محفوفة بالمخاطر، يمكن أن يزيد من العمر المتوقع للإنسان بمقدار يصل إلى 7 سنوات.

وقال ميكو مارسيكلا، مدير معهد ماكس بلانك للبحوث الديموجرافية، في ألمانيا، "أظهرت أبحاثنا أن أسلوب الحياة الصحي، لا يكف شيئا، إلا أنه يمكن الإنسان من التمتع بحياة طويلة والعيش لسنوات مديدة، مشددا على أن أسلوب الحياة الصحي المعتدل يسهم بصورة مباشرة في تجنب السمنة، جنبا إلى جنب عدم التدخين وتعاطي الكحوليات".

ووجدت الدراسة، التي نشرت في 20 يوليو في مجلة الشؤون الصحية، وأجريت على أكثر من 14 ألف شخص في الولايات المتحدة الذين تتراوح أعمارهم بين 50 - 89 خلال الفترة من 1998-2012، أن الأشخاص الذين لم يدخنوا قط، والذين لم يكونوا يعانون من السمنة المفرطة عاشوا فترة أطول 4-5 سنوات.

كما وجد الباحثون أن متوسط العمر المتوقع كان خاليا من العجز وأن الأفراد الذين تناولوا الكحول باعتدال عاشوا سبع سنوات أكثر من عامة السكان.

ووجدت الدراسة أن الرجال الذين لم يعانوا من زيادة الوزن، ولم يدخنوا عاشوا متوسط 11 عاما أطول من الرجال الذين يدخنون، وكانوا يعانون من زيادة الوزن. وكانت الفجوة بالنسبة للمرأة أكبر من ذلك في 12 عاما.

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مصراوي Masrawy

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