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شوبير: الأهلي سيستغنى عن عماد متعب رسميًا خلال أيام

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شوبير: الأهلي سيستغنى عن عماد متعب رسميًا خلال أيام شوبير: الأهلي سيستغنى عن عماد متعب رسميًا خلال أيام

التحرير

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قال الإعلامي أحمد شوبير، إن فرص استمرارعماد متعب، مع النادي الأهلي، في الموسم الجديد، صعبة للغاية، مشيرًا إلى أن هناك توجه داخل النادي بالاستغناء عنه رفقة حسام غالي، قائد الفريق.

وأضاف «شوبير»، خلال حلقة السبت من برنامجه عبر قناة «صدى البلد»، أنه سيتم ابلاغ عماد متعب رسميًا بالاستغناء عنه خلال أيام، موضحًا أن تألق «غالي» في مباراة جعل موقفه  أكثر حرجًا، لكن ما يحدث مع عماد متعب يؤكد نية الاطاحة به.

وتابع، «الموضوع معروف فنيًا، في مباراة الفيصلي دي المفروض حسام غالي يكون موجود في الملعب، وعماد متعب يشارك في 45 دقيقة على الأقل لكن ذلك لم يحدث بدون أسباب واضحة».  

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وتغلب الفيصلي الأردني، الأهلي، بهدف دون رد، في الجولة الأولى من منافسات البطولة العربية التي تستضيفها في الفترة من 22 يوليو حتى 6 أغسطس المقبل.

  

 

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التحرير

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