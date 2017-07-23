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متعب: أشعر بالصدمة.. ولن يجبرني أحد على الرحيل

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متعب: أشعر بالصدمة.. ولن يجبرني أحد على الرحيل متعب: أشعر بالصدمة.. ولن يجبرني أحد على الرحيل

التحرير

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نفى عماد متعب، نجم هجوم النادي الأهلي، رفضه المشاركة في مباراة فريقه أمام الفيصلي الأردني، مساء السبت، كما تردد، موضحًا أنه شعر بصدمة عندما طلب الجهاز الفني من وليد أزارو المشاركة في المباراة. 

وأضاف «متعب»، خلال مداخلة هاتفية بقناة «صدى البلد»، أنه ذهب بعد ذلك للجلوس على مقاعد البدلاء، قبل أن يطلب منه «عم حارث» عامل غرفة خلع الملابس منه اجراء عمليات الإحماء، وهو ما يعد أمر غريب لم يحدث أبدًا من قبل، مشيرًا إلى أنه أبلغ الأخير بأنه قام بتدريبات الإحماء.

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وتابع، «لن يتم اجباري على الرحيل من الأهلي، إذا كان الجهاز الفني يرى أنني غير قادر فلن ألعب بالعافية، واضح إن فيه ناس كتير ما بقيتش عارفة مين عماد متعب». 

 

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التحرير

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