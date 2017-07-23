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ميدو: حسام غالي هو نبض الأهلي (فيديو)

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ميدو: حسام غالي هو نبض الأهلي (فيديو) ميدو: حسام غالي هو نبض الأهلي (فيديو)

التحرير

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أكد أحمد حسام (ميدو)، المدير الفني لفريق وادي دجلة، أن الأهلي افتقد قائده حسام غالي، خلال مواجهة الفيصلي الأردني، التي انتهت بخسارة الفريق الأحمر، بهدف دون رد، مساء السبت، لحساب منافسات الجولة الأولى من البطولة العربية.

وأضاف «ميدو»، خلال تواجده بالاستوديو التحليلي الذي يعرض على قناة «ON sport»، أن «الكابيتانو» هو نبض النادي الأهلي، وكان قادرًا على تعويض الغيابات العديدة في الفريق، حتى لو شارك في الشوط الثاني فقط.

وتابع، أن «غالي» هو  نبض النادي الأهلي، وكان من الضروري تواجده في مباراة الفيصلي، خاصة أنه لا يرضى بالهزيمة.

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ونجح الفيصلي الأردني، فى تحقيق الفوز على نظيره الأهلي، بهدف دون رد، في ثاني منافسات المجموعة الأولى بالبطولة العربية.  


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التحرير

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