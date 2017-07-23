أيوب: الجدية ظهرت من البداية.. ولا نستحق الخسارة

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أكد أحمد أيوب، المدرب العام للأهلي، والقائم بأعمال المدير الفني، على أنّ فريقه لم يستحق الخسارة التي تعرض لها أمام الفيصلي الأردني مساء اليوم السبت.

وأشار أيوب في تصريحات بالمؤتمر الصحفي بعد المباراة، إلى أن الجهاز الفني للأهلي تفاجأ بموعد البطولة في ظل إقامته بين الموسمين.

وقال المدرب العام للأهلي: «لم نستحق الخسارة أمام الفيصلي، قمنا بالاستعداد جيداً للخصم وتابعنا عدد من مبارياته في الفترة الأخيرة ولكن تشكيله تغير».

وأكمل: «أحرزنا هدفًا صحيحًا خلال الشوط الأول وتم إلغاءه، كنا الأفضل من ناحية السيطرة ولكن الحظ لم يقف معنا على الإطلاق».

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وأضاف: «هدف الفيصلي كان من خطأ من نجيب والشناوي ولو لم يسجل لكان سيناريو المباراة اختلف، بالتأكيد من الصعب أن نخسر في افتتاح المباريات ووسط جمهورنا ولكننا نسعى للتعويض في اللقاءات القادمة».

وأوضح: «الجدية ظهرت من البداية ولكننا تفاجئنا بموعد البطولة خاصة أنه بين الموسمين، ولذلك قررنا استخدام عناصر معينة لأهمية المنافسة على دوري أبطال أفريقيا وكأس مصر».

واختتم: «لدينا قوام اضطراري في البطولة العربية، ولكننا نمتلك ثقة كبيرة في الفريق من أجل المنافسة على لقب المسابقة».

يذكر أن الأهلي تلقى خسارة بهدف نظيف في أولى مبارياته بالبطولة العربية أمام الفيصلي، ضمن منافسات المجموعة الأولى من المسابقة.