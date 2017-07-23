أخبار عاجلة

جنايات الإسكندرية: تأجيل محاكمة "قاضي الرشوة" لجلسة 11 سبتمبر -
توصيل الغاز الطبيعي لـ 4000 وحدة سكنية بأسوان الجديدة -
مصر تدين حادث الدهس في برشلونة: الإرهاب لن يُكتب له الانتصار -
بالصور.. محافظ جنوب سيناء يتفقد المرحلة الأولى من مشروع توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية -
أنصار ماكرون يؤيدون ميثاقًا جديدًا لحزب "الجمهورية إلى الأمام" -
البنتاجون: سلمنا "البيشمركة" مئات ملايين الدولارات بموافقة بغداد -
فرد أمن مُنقطع عن العمل وراء سرقة سنترال شيراتون النزهة -
الخارجية: مصر نجحت في تعزيز التعاون بين مجلس الأمن و"السلم الإفريقي" -
لاعب الزمالك الجديد يصل للقاهرة السبت المقبل -
الزمالك يقدم صفقاته الجديدة في مؤتمر صحفي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

أيوب: الجدية ظهرت من البداية.. ولا نستحق الخسارة

Google+ Print
أيوب: الجدية ظهرت من البداية.. ولا نستحق الخسارة أيوب: الجدية ظهرت من البداية.. ولا نستحق الخسارة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أكد أحمد أيوب، المدرب العام للأهلي، والقائم بأعمال المدير الفني، على أنّ فريقه لم يستحق الخسارة التي تعرض لها أمام الفيصلي الأردني مساء اليوم السبت.

وأشار أيوب في تصريحات بالمؤتمر الصحفي بعد المباراة، إلى أن الجهاز الفني للأهلي تفاجأ بموعد البطولة في ظل إقامته بين الموسمين.

وقال المدرب العام للأهلي: «لم نستحق الخسارة أمام الفيصلي، قمنا بالاستعداد جيداً للخصم وتابعنا عدد من مبارياته في الفترة الأخيرة ولكن تشكيله تغير».

وأكمل: «أحرزنا هدفًا صحيحًا خلال الشوط الأول وتم إلغاءه، كنا الأفضل من ناحية السيطرة ولكن الحظ لم يقف معنا على الإطلاق».

شاهد أيضا

وأضاف: «هدف الفيصلي كان من خطأ من نجيب والشناوي ولو لم يسجل لكان سيناريو المباراة اختلف، بالتأكيد من الصعب أن نخسر في افتتاح المباريات ووسط جمهورنا ولكننا نسعى للتعويض في اللقاءات القادمة».

وأوضح: «الجدية ظهرت من البداية ولكننا تفاجئنا بموعد البطولة خاصة أنه بين الموسمين، ولذلك قررنا استخدام عناصر معينة لأهمية المنافسة على دوري أبطال أفريقيا وكأس ».

واختتم: «لدينا قوام اضطراري في البطولة العربية، ولكننا نمتلك ثقة كبيرة في الفريق من أجل المنافسة على لقب المسابقة».

يذكر أن الأهلي تلقى خسارة بهدف نظيف في أولى مبارياته بالبطولة العربية أمام الفيصلي، ضمن منافسات المجموعة الأولى من المسابقة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تدين حادث الدهس في برشلونة: الإرهاب لن يُكتب له الانتصار

مصر تدين حادث الدهس في برشلونة: الإرهاب لن يُكتب له الانتصار

الخارجية: مصر نجحت في تعزيز التعاون بين مجلس الأمن و"السلم الإفريقي"

الخارجية: مصر نجحت في تعزيز التعاون بين مجلس الأمن و"السلم الإفريقي"

جامعة المنصورة تجري اختبار "Aptis" للطلاب المصريين والسوريين

جامعة المنصورة تجري اختبار "Aptis" للطلاب المصريين والسوريين

أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة

أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة