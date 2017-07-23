«الهزيمة الأولى وظهور أزارو».. 5 ملامح فنية من مباراة الأهلي والفيصلي

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تلقى النادي الأهلي أولى هزائمه في البطولة العربية من نظيره الفيصلي الأردني، بهدف دون رد، في ثاني منافسات المجموعة الأولى بالبطولة العربية.

«التحرير» يقدم 5 ملامح فنية، من مباراة الأهلي والفيصلي كالتالي..

1- الخسارة الأولى

تلقى الأهلي الهزيمة الأولى في تاريخه من الفيصلي الأردني، وكان سبق للأهلي أن التقى مع فريق الفيصلي الأردني في مباراتين بالبطولات العربية.

المباراة الأولى للأهلي أمام الفيصلي كانت في البطولة العربية للأندية أبطال الكؤوس عام 1995، وانتهت بفوز الأحمر بهدف دون مقابل، أحرزه رضا عبدالعال.

والمباراة الثانية كانت في بطولة النخبة العربية عام 1997، وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة 4-صفر، وأحرز أهداف الأحمر هادي خشبة، ووليد صلاح الدين، وأحمد فيلكس، ومهند محادين لاعب الفيصلي «في مرماه».

2- ظهور أزارو

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3- غياب صانع الألعاب

شهد تشيكل الأهلي غياب واضح لصانع الألعاب بسبب غياب الثنائي عبد الله السعيد، وصالح جمعة عن المباراة، ولجأ أحمد أيوب القائم بأعمال المدير الفني بسبب غياب حسام البدري لقضاء أجازته، للعب برأسين حربة وهم النيجري جونيور أجاي وعمرو جمال، لكن لم تكن تصل لهم فرص حقيقة للتسجيل.

4- ظهور باهت لصبري وعلي

ظهر الثنائي باسم علي وصبري رحيل، ظهيري النادي الأهلي في صورة باهتة حيث لم ينجح الثنائي في إرسال كرة عرضية صحيحة.

5- تغيرات بلا فائدة

لم تُضيف تغيرات أحمد أيوب المدير الفني للأهلي أي جديد أثناء مباراة الفريق أمام الفيصلي حيث شارك وليد أزارو بدلا من ميدو جابر وحل أحمد حمودي بدلا من أكرم توفيق، وأخيرًا ظهر عمرو بركات بدلا من عمرو جمال، ولم ينجح الثلاثي إضافة أي جديد.