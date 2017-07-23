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دارميان رافضًا الرحيل ليوفنتوس: «أنا سعيد في مانشستر»

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دارميان رافضًا الرحيل ليوفنتوس: «أنا سعيد في مانشستر» دارميان رافضًا الرحيل ليوفنتوس: «أنا سعيد في مانشستر»

التحرير

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رفض الإيطالي ماتيو دارميان، ظهير مانشستر يونايتد الإنجليزي، الانتقال لصفوف يوفنتوس الإيطالى، وأكد رغبته في المقاتلة من أجل موقعه بالتشكيل الأساسي للشياطين الحمر، بعد انتشار شائعات حول اهتمام السيدة العجوز بالتعاقد معه.

وذكرت صحيفة «ذا صن» الإنجليزية، أنّ ظهير مانشستر يونايتد رفض الانتقال ليوفنتوس بطل الدوري الإيطالي، وأكد رغبته فى القتال للاحتفاظ بموقعه في التشكيل الأساسي لمان يونايتد تحت قيادة البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب الشياطين الحمر.

وقال ظهير مانشستر يونايتد عن اقترابه من الانضمام ليوفنتوس، خلال تصريحات صحفية أدلى بها اليوم السبت "في كل مرة وأنا أقرأ شيئًا عن مستقبلي، ولكننى في الحقيقة لا أفكر في أي شيء سوى مستقبلى هنا".

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وأضاف دارميان: «أنا سعيد هنا في مانشستر يونايتد، واعتقد أن تلك الشائعات هي جزء من عالم كرة القدم، وكما قلت من قبل، أنا سعيد هنا لذلك لا شيء من الصحة حول تلك الأنباء».

وتابع ظهير مانشستر يونايتد، قائًلا عن موقعه داخل الملعب: «أنا دائمًا أقول أن الموقع داخل الملعب لا يهم بالنسبة لي إذا كنت سألعب فى جهة اليسار أو اليمين فان الأمر سواء، فأنا دائمًا أعمل بجد لأكون جاهزًا عندما يعطيني المدرب الفرصة وهذا كل شيء».

واختتم دارميان حديثه: «أحاول أن أبذل قصارى جهدي في كل مرة، في كل مباراة، وأحاول أن أعمل بجد خلال الأسبوع وهذه هى فلسفتي».

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التحرير

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